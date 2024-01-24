Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Datang dengan Status Juara Dunia Junior 2023, Pitchamon Opatniputh Sedih Justru Langsung Gugur di Kualifikasi Indonesia Masters 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |01:00 WIB
Datang dengan Status Juara Dunia Junior 2023, Pitchamon Opatniputh Sedih Justru Langsung Gugur di Kualifikasi Indonesia Masters 2024
Tunggal putri asal Thailand, Pitchaman Opatniputh. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Tunggal putri asal Thailand, Pitchamon Opatniputh, merasa sedih karena harus gugur lebih cepat di Indonesia Masters 2024. Pedihnya lagi, Pitchamon Opatniputh yang berstatus juara dunia junior 2023 itu terpaksa mundur di tengah laga karena mengalami cedera.

Opat -sapaan Opatniputh- langsung berhadapan dengan wakil Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo, di babak kualifikasi Indonesia Masters 2024 yang merupakan pertama kali baginya mentas di Istora Senayan. Namun, dia mundur di gim kedua saat tertinggal 1-3 setelah sebelumnya tumbang 12-21 di gim pertama.

Keputusan itu diambil karena pemain berusia 17 tahun itu menderita cedera pada paha kanannya. Alhasil, debutnya di Istora Senayan berakhir dengan buruk.

Opat pun mengaku sedih karena tak mampu meraih hasil apik dalam debutnya di arena bulutangkis legendaris di Tanah Air tersebut. Sebab, dia sangat antusias tampil di Indonesia Masters dan berambisi untuk menampilkan performa terbaiknya.

Pitchamon Opatniputh

“Saya merasa sangat excited bermain di Istora dan ingin menampilkan yang terbaik. Tapi sayangnya saya cedera, jadi sedikit sedih karena ketika datang ke sini saya berniat untuk mencoba yang terbaik, tapi ya akhirnya saya cedera,” kata Opat kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia selepas laga, dikutip Rabu (24/1/2024).

Ini menjadi kali kedua beruntun Opat mundur dari pertandingan karena cedera pahanya. Sebelumnya, pada ajang Korea Masters 2023 November tahun lalu dia juga mengalami hal yang sama di babak 32 besar setelah kalah 21-23 dari wakil Jepang, Natsuki Nidaira di gim pertama.

Halaman:
1 2
