Bakar Semangat Atlet Indonesia di Asian Games 2026, Erick Thohir Ingatkan Bonus Rp3 Miliar

AICHI - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, hadir langsung untuk mendukung para atlet Indonesia yang bertanding di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Erick Thohir pun memberikan motivasi kepada para atlet hingga mengingatkan bonus Rp3 miliar untuk peraih medali emas.

1. Bakar Semangat

Erick Thohir terus memberikan lecutan motivasi bagi para atlet untuk memberikan penampilan terbaik dan meraih medali emas, sehingga lagu Indonesia Raya berkumandang di arena-arena Asian Games 2026.

“Ya, kita mencari emas. Tentu apresiasi kepada para atlet yang sudah berjuang mendapatkan perunggu, perak, luar biasa. Tapi kita cari emas,” ujar Menpora di Aichi Prefectural Martial Arts Hall, melansir laman Kemenpora, Selasa (22/9/2026).

Erick menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung perjuangan atlet Indonesia yang berlaga di Asian Games 2026.

Menpora Erick Thohir (Dok Kemenpora)

2. Ingatkan Bonus Rp3 Miliar

Ia menyampaikan, salah satu bentuk dukungan Kepala Negara adalah salah satunya melalui bonus sebesar Rp 3 miliar bagi atlet yang membawa pulang medali emas.

Apresisi tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo terhadap perjuangan dan prestasi pahlawan olahraga di panggung internasional.

“Bapak Presiden (Prabowo) ya luar biasa, pemerintah hadir. Pemerintah memastikan medali emas mendapatkan Rp 3 miliar. Ini adalah angka yang besar, ini komitmen pemerintah,” ujar Erick Thohir.

Selain menyiapkan bonus kemenangan, ia menjelaskan pemerintah terus mendorong penguatan program pelatihan nasional (pelatnas) secara berkelanjutan.