Hasil Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Rachel/Febi Sumbang Poin, Indonesia Memimpin 2-0 atas Taiwan!

AICHI – Pasangan ganda putri andalan Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, sukses menundukkan wakil Taiwan, Hsieh Pei Shan/Lin Jhih Yun, lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-17, 21-23, dan 21-11. Laga sengit ini merupakan partai kedua dalam babak perempatfinal beregu putri Asian Games 2026.

Kemenangan krusial tersebut diraih di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang, pada Selasa (22/9/2026). Hasil ini sekaligus menggandakan keunggulan Tim Merah Putih untuk sementara waktu menjadi 2-0 atas Taiwan.

Jalannya Pertandingan

Rachel/Febi dan Hsieh/Lin bermain cukup agresif pada awal gim pertama. Untuk sementara waktu, Rachel/Febi dapat memimpin 3-1 atas Hsieh/Lin.

Rachel/Febi terus mengamankan pundi-pundi poin atas Hsieh/Lin. Untuk saat ini Rachel/Febi mencatatkan skor 10-8 atas lawan.

Rachel/Febi akhirnya dapat meraih hasil maksimal dalam gim pertama. Kepastian tersebut didapat setelah mereka mengatasi perlawanan Hsieh/Lin dengan poin 21-17.

Rachel Allesya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)

Dalam gim kedua, Hsieh/Lin bermain lebih ngotot karena tidak mau mengulang catatan di gim pertama. Sementara waktu mereka dapat unggul 6-5 atas Rachel/Febi.

Rachel/Febi tidak menyerah begitu saja karena terus memberikan perlawanan ketat. Saat ini mereka dapat berbalik unggul dengan poin 17-16 atas Hsieh/Lin.