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Breaking News: Atlet Wushu Seraf Naro Siregar Sumbang Medali Pertama untuk Indonesia di Asian Games 2026!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |08:49 WIB
Breaking News: Atlet Wushu Seraf Naro Siregar Sumbang Medali Pertama untuk Indonesia di Asian Games 2026!
Atlet wushu Indonesia, Seraf Naro Siregar. (Foto: Instagram/timindonesiaofficial)
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AICHI - Kontingen Indonesia akhirnya memecah telur di ajang Asian Games 2026. Melalui perjuangan sengit di Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Jepang, pada Minggu (20/9/2026) pagi WIB, cabang olahraga (cabor) wushu sukses menyumbangkan medali perunggu pertama bagi Tanah Air berkat kehebatan Seraf Naro Sigera.

Ya, prestasi membanggakan tersebut dipersembahkan oleh atlet andalan Indonesia, Seraf Naro Siregar, yang turun di nomor changquan putra. Penampilan impresif diperlihatkan sang atlet sejak awal hingga mampu mengharumkan nama bangsa di panggung internasional.

1. Perjuangan Maksimal Seraf Naro Siregar

Seraf sudah berusaha menampilkan performa terbaiknya untuk meraih prestasi dalam ajang tersebut. Ia mencatatkan perolehan poin total 9.720 yang merupakan akumulasi dari rincian nilai 5.00, 2.720, dan 2.00.

Sementara itu, di posisi kedua yang berhak mendapatkan medali perunggu ditempati atlet asal Macau, Song Chi Kuan. Ia juga menorehkan poin sama yakni 9.720 dengan rincian nilai 5.00, 2.720, dan 2.00.

Seraf Naro Siregar. (Foto: Instagram/serafnaro)
Seraf Naro Siregar. (Foto: Instagram/serafnaro)

2. Motivasi Baru

Sementara itu, medali emas berhasil direbut oleh rekan senegara Song Chi Kuan, yakni Kuong Chi Hin. Atlet tersebut mengumpulkan poin sedikit lebih tinggi yaitu 9.723 dengan rincian nilai 5.00, 2.723, dan 5.00.

Prestasi ini merupakan medali pertama Tim Indonesia dalam Asian Games 2026. Tentunya medali itu akan menjadi lecutan para atlet lainnya untuk meraih medali demi mengharumkan nama Indonesia.

(Rivan Nasri Rachman)

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