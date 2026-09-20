Persembahkan Medali Perdana Indonesia di Asian Games 2026, Seraf Naro Akui Sangat Bangga!

AICHI – Atlet Wushu putra Indonesia, Seraf Naro Siregar, meluapkan rasa bahagianya setelah berhasil mempersembahkan medali perunggu bagi kontingen Merah Putih di ajang Asian Games 2026. Medali perdana tersebut ia amankan dari nomor changquan yang dihelat di Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya, pada Minggu (20/9/2026).

Dalam persaingan final yang berlangsung ketat, Naro mencatatkan 9.720 poin dan menempati urutan ketiga. Sementara itu, medali emas diraih Chi Hin Kuong dari Macau dengan 9.723 poin, sedangkan medali perak diraih oleh rekan satu negara Kuong, Chi Kuan Song dengan 9.720 poin.

1. Performa Maksimal

Naro mengatakan pencapaian ini memiliki makna tersendiri karena Changquan bukan merupakan nomor utamanya. Pada Asian Games Hangzhou 2022, ia meraih medali perunggu pada nomor Daoshu & Gunshu.

“Untuk performa hari ini, saya bisa menampilkan cukup baik, seperti latihan biasa. Dan saya sudah cukup bangga dengan hasil hari ini karena memang persaingan di nomor ini sangat-sangat ketat,” kata Naro dalam keterangannya, dikutip Minggu (20/9/2026).

Seraf Naro Siregar. (Foto: Instagram/timindonesiaofficial)

“Bisa dilihat dari penilaiannya, jaraknya dekat semua. Jadi saya merasa sangat lega bisa mempersembahkan medali pertama untuk Indonesia,” tambahnya.