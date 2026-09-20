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Hasil Voli Asian Games 2026: Takluk dari Thailand, Timnas Voli Putri Indonesia Terhenti di Perempatfinal

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |12:12 WIB
Hasil Voli Asian Games 2026: Takluk dari Thailand, Timnas Voli Putri Indonesia Terhenti di Perempatfinal
Timnas Voli Putri Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: AINAGOC)
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AICHI – Perjalanan Tim Nasional (Timnas) Voli Putri Indonesia di ajang Asian Games 2026 harus berakhir di babak perempatfinal. Kepastian itu setelah mereka kalah dari Thailand dengan skor 0-3 (10-25, 27-29, dan 16-25) dalam babak perempatfinal di Park Arena Komaki, Aichi, Jepang, Minggu (20/9/2026) pagi WIB.

Skuad Garuda Pertiwi tampil sebagai runner-up Pul A, sedangkan tim lawan melangkah ke fase ini dengan status juara Pul C setelah menyapu seluruh pertandingan fase grup tanpa kehilangan satu set.

Jalannya Pertandingan

Set pertama berlangsung berat bagi Tim Voli Putri Indonesia. Thailand tampil dominan dan menutup gim pembuka dengan kemenangan telak 25-10.

Dalam set kedua, Timnas Voli Putri Indonesia tampil lebih baik ketimbang set pertama. Akan tetapi , Thailand perlahan keluar dari tekanan.

Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: AINAGOC)
Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: AINAGOC)

Skuad Merah Putih masih memimpin 23-21 dan 23-22, lalu mencapai set point pada kedudukan 24-22. Akan tetapi, Thailand merebut dua poin beruntun untuk menyamakan skor menjadi 24-24.

 

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