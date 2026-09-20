AICHI – Perjalanan Tim Nasional (Timnas) Voli Putri Indonesia di ajang Asian Games 2026 harus berakhir di babak perempatfinal. Kepastian itu setelah mereka kalah dari Thailand dengan skor 0-3 (10-25, 27-29, dan 16-25) dalam babak perempatfinal di Park Arena Komaki, Aichi, Jepang, Minggu (20/9/2026) pagi WIB.
Skuad Garuda Pertiwi tampil sebagai runner-up Pul A, sedangkan tim lawan melangkah ke fase ini dengan status juara Pul C setelah menyapu seluruh pertandingan fase grup tanpa kehilangan satu set.
Set pertama berlangsung berat bagi Tim Voli Putri Indonesia. Thailand tampil dominan dan menutup gim pembuka dengan kemenangan telak 25-10.
Dalam set kedua, Timnas Voli Putri Indonesia tampil lebih baik ketimbang set pertama. Akan tetapi , Thailand perlahan keluar dari tekanan.
Skuad Merah Putih masih memimpin 23-21 dan 23-22, lalu mencapai set point pada kedudukan 24-22. Akan tetapi, Thailand merebut dua poin beruntun untuk menyamakan skor menjadi 24-24.