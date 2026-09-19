Hasil Kualifikasi MotoGP Austria 2026: Marc Marquez Kedua, Jorge Martin Start Terdepan

SPIELBERG – Hasil Kualifikasi MotoGP Austria 2026 sudah diketahui. Jorge Martin berhasil meraih start terdepan pada balapan di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Sabtu (19/9/2026) sore WIB.

Pembalap tim Aprilia Racing itu mengungguli Marc Marquez dan Pedro Acosta. Sementara, Marco Bezzecchi akan mengawali balapan dari urutan empat.

Jalannya Kualifikasi

Sebanyak 12 pembalap terbawah di sesi Practice langsung tancap gas demi meraih dua posisi teratas untuk lanjut ke babak kedua (Q2). Persaingan cukup sengit karena adanya nama besar Francesco Bagnaia.

Pembalap tim Ducati Lenovo itu sukses memuncaki klasemen teratas di Q1 berkat 1 menit 28,753 detik. Tapi, catatan waktunya disamai persis oleh Johann Zarco! Keduanya pun lanjut ke Q2.

Begitu lampu hijau di ujung pit menyala, semua pembalap berlomba-lomba memacu motornya. Mereka ingin sesegera mungkin mencetak waktu terbaik sebagai patokan atau tolok ukur.

Saling gusur di papan atas terjadi. Marquez sempat memimpin tapi kemudian dikudeta oleh Acosta memasuki fase akhir dengan 1 menit 28,328 detik!