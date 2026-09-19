Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Kualifikasi MotoGP Austria 2026: Marc Marquez Kedua, Jorge Martin Start Terdepan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |16:39 WIB
Hasil Kualifikasi MotoGP Austria 2026: Marc Marquez Kedua, Jorge Martin Start Terdepan
Jorge Martin berhasil merebut posisi start terdepan dalam kualifikasi MotoGP Austria 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
A
A
A

SPIELBERG – Hasil Kualifikasi MotoGP Austria 2026 sudah diketahui. Jorge Martin berhasil meraih start terdepan pada balapan di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Sabtu (19/9/2026) sore WIB.

Pembalap tim Aprilia Racing itu mengungguli Marc Marquez dan Pedro Acosta. Sementara, Marco Bezzecchi akan mengawali balapan dari urutan empat.

Marc Marquez melaju di depan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi pada MotoGP Aragon 2026 (Foto: MotoGP)

Jalannya Kualifikasi

Sebanyak 12 pembalap terbawah di sesi Practice langsung tancap gas demi meraih dua posisi teratas untuk lanjut ke babak kedua (Q2). Persaingan cukup sengit karena adanya nama besar Francesco Bagnaia.

Pembalap tim Ducati Lenovo itu sukses memuncaki klasemen teratas di Q1 berkat 1 menit 28,753 detik. Tapi, catatan waktunya disamai persis oleh Johann Zarco! Keduanya pun lanjut ke Q2.

Begitu lampu hijau di ujung pit menyala, semua pembalap berlomba-lomba memacu motornya. Mereka ingin sesegera mungkin mencetak waktu terbaik sebagai patokan atau tolok ukur.

Saling gusur di papan atas terjadi. Marquez sempat memimpin tapi kemudian dikudeta oleh Acosta memasuki fase akhir dengan 1 menit 28,328 detik!

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/38/3243050/marc_marquez_jadi_pembalap_tercepat_di_latihan_bebas_2_motogp_austria_2026_jelang_kualifikasi-B5HF_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Austria 2026: Marc Marquez Tercepat, Kalahkan Jorge Martin dan Pedro Acosta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/38/3242798/jorge_martin_diduga_didukung_valentino_rossi_juara_motogp_2026_motogp_dan_jorgemartin89-xYd4_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Valentino Rossi Doakan Jorge Martin Juara MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/38/3242788/marc_marquez_bangkit_dan_kini_puncaki_klasemen_sementara_motogp_2026_marcmarquez93-Plfi_large.jpg
Kisah Gila Marc Marquez, Berawal Ketinggalan 102 Angka dari Marco Bezzecchi Kini Puncaki Klasemen MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/38/3242939/pedro_acosta_tercepat_di_latihan_bebas_1_dan_practice_motogp_austria_2026_motogp-iRk0_large.jpg
Hasil Practice MotoGP Austria 2026: Pedro Acosta Kalahkan Marc Marquez Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/38/3242890/pedro_acosta_tercepat_di_latihan_bebas_1_motogp_austria_2026_motogp-8VOz_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Austria 2026: Pedro Acosta Tercepat, Marc Marquez Keempat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/38/3242794/marc_marquez_mengakui_pola_pikirnya_sudah_berubah_untuk_memburu_gelar_juara_dunia_motogp_2026-A6M3_large.jpg
Mindset Marc Marquez Berubah, Andalkan Otak untuk Buru Gelar Juara Dunia MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement