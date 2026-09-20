Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2026: Tim Putri Indonesia Amankan Tiket Perempatfinal!

AICHI – Perjalanan gemilang berhasil ditorehkan oleh tim bulutangkis putri Indonesia yang sukses melaju ke babak perempatfinal Asian Games 2026. Kepastian itu diraih setelah menundukkan Mongolia dengan skor meyakinkan 3-0.

Pertemuan kedua tim itu dalam babak 16 besar. Laga tersebut berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi, Jepang, Minggu (20/9/2026) pagi WIB.

Dalam laga pertama, tunggal Putri Putri Kusuma Wardani berhadapan dengan Tselmeg-Od Enkhlen. Putri tampil luar biasa dengan mencatatkan poin 21-4 dan 21-4 atas lawan.

1. Dominasi Sektor Tunggal dan Ganda

Performa Putri pun dilanjutkan ganda putri Rachel Allessya Rose/Febi Setyaningrum. Mereka cukup percaya diri berhadapan dengan Chuluunbat Khulangoo/Ganbat Enkhjin.

Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: PBSI)

Rachel/Febi mengalahkan Chuluunbat/Khulangoo dalam gim pertama dengan poin 21-3. Dalam gim kedua, Rachel/Febi mengalahkan lawan dengan poin 21-7.