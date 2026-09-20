AICHI – Perjalanan gemilang berhasil ditorehkan oleh tim bulutangkis putri Indonesia yang sukses melaju ke babak perempatfinal Asian Games 2026. Kepastian itu diraih setelah menundukkan Mongolia dengan skor meyakinkan 3-0.
Pertemuan kedua tim itu dalam babak 16 besar. Laga tersebut berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi, Jepang, Minggu (20/9/2026) pagi WIB.
Dalam laga pertama, tunggal Putri Putri Kusuma Wardani berhadapan dengan Tselmeg-Od Enkhlen. Putri tampil luar biasa dengan mencatatkan poin 21-4 dan 21-4 atas lawan.
Performa Putri pun dilanjutkan ganda putri Rachel Allessya Rose/Febi Setyaningrum. Mereka cukup percaya diri berhadapan dengan Chuluunbat Khulangoo/Ganbat Enkhjin.
Rachel/Febi mengalahkan Chuluunbat/Khulangoo dalam gim pertama dengan poin 21-3. Dalam gim kedua, Rachel/Febi mengalahkan lawan dengan poin 21-7.