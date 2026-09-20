Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Minggu 20 September 2026 Pukul 11.00 WIB: Indonesia Peringkat Ketujuh!

AICHI NAGOYA – Kontingen Indonesia kembali menunjukkan perjuangannya di ajang multi-olahraga terbesar se-Asia, Asian Games 2026 yang dihelat di Aichi-Nagoya, Jepang. Hingga hari Minggu (20/9/2026) pukul 11.00 WIB, skuad Merah Putih telah berhasil mengumpulkan total tiga keping medali perunggu dan berhak duduk di peringkat ketujuh pada klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026.

Tambahan pundi-pundi medali ini diperoleh dari kerja keras para atlet di berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan. Tim Indonesia kini menduduki peringkat ketujuh dalam tabel sementara perolehan medali secara keseluruhan.

Perolehan medali Indonesia sebelumnya dibuka oleh aksi gemilang dari cabang olahraga wushu. Atlet andalan tanah air, Seraf Naro Siregar, sukses menyumbangkan medali pertama setelah tampil memukau di nomor changquan putra.

Tampil di Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya, Naro berhasil mengumpulkan total 9.720 poin yang mengantarkannya berdiri di podium ketiga. Ia hanya terpaut tipis dari wakil Macau yang meraih emas dan perak dalam persaingan ketat tersebut.

Atlet Teqball Inodneisa, Yoga Ardika Putra. (Foto: Instagram/timindonesiaofficial)

1. Tambahan Perunggu dari Teqball dan Soft Tennis

Koleksi medali kontingen Garuda kemudian bertambah dua keping lagi dari cabang olahraga teqball dan soft tennis. Prestasi membanggakan dari cabang teqball dipersembahkan oleh Yoga Andika Putra (atau Yoga Ardika Putra) di nomor tunggal putra.

Kepastian medali perunggu tersebut diraih Yoga setelah wakil dari Kuwait memutuskan mundur dalam pertandingan perebutan tempat ketiga yang berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center, Jepang.

Sementara itu, satu medali perunggu lainnya disumbangkan oleh tim soft tennis Indonesia. Wakil Indonesia sukses mengamankan tempat ketiga meskipun harus mengakui keunggulan tim Jepang dengan skor 2-0 di Higashiyama Park Tennis Center.