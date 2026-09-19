Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Austria 2026: Marc Marquez Tercepat, Kalahkan Jorge Martin dan Pedro Acosta

SPIELBERG – Hasil latihan bebas 2 (FP2) MotoGP Austria 2026 sudah diketahui. Marc Marquez jadi pembalap tercepat di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Sabtu (19/9/2026) sore WIB, dengan 1 menit 29,663 detik.

Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengungguli Jorge Martin dan Pedro Acosta. Sementara, Francesco Bagnaia ada di posisi lima dan Marco Bezzecchi terpental ke urutan 15.

Jalannya Latihan

Sesi ini sangat penting karena kondisi trek berubah-ubah sejak tadi pagi. Hujan yang cukup lebat semalam, membuat lintasan baru benar-benar mengering saat kelas MotoGP mulai turun.

Itu pun, catatan waktunya masih belum optimal. Bagnaia sempat naik ke puncak klasemen catatan waktu berbekal 1 menit 30,093 detik saat memasuki paruh akhir sesi.

Rider Ducati Lenovo itu bertahan cukup lama di atas, bahkan hingga lima menit terakhir FP2. Para pembalap seperti menyimpan strategi atau menunggu kondisi trek lebih baik lagi.

Buktinya, Martin langsung melesat ke puncak dengan 1 menit 29,865 detik. Rider tampak mulai tancap gas di akhir-akhir demi menemukan setelan terbaik jelang kualifikasi.