Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kontingen Indonesia Raih 2 Medali Emas di Asian Games 2026 Hari Ini Minggu 20 September 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |06:32 WIB
Kontingen Indonesia Raih 2 Medali Emas di Asian Games 2026 Hari Ini Minggu 20 September 2026?
Sumaya berpeluang sumbang emas bagi Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

KONTINGEN Indonesia berpeluang meraih dua medali emas sekaligus di Asian Games 2026 yang berlangsung hari ini Minggu, (20/9/2026). Sebab, dua atlet Indonesia lolos ke final cabang olahraga Modern Pentathlon putri dan Teqball putri.

Di cabang olahraga Modern Pentathlon yang dimulai pukul 08,00 WIB, ada Caroline Andita Bangun. Bukan tak mungkin Caroline Andita Bangun akan menjadi atlet pertama Indonesia yang menyumbangkan medali emas di Asian Games 2026.

Sumaya siap tampil optimal di final. (Foto: NOC Indonesia)
Sumaya siap tampil optimal di final. (Foto: NOC Indonesia)

Jika bukan emas, Caroline Andita Bangun berpeluang menjadi atlet pertama yang memberikan medali bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, digelar laga nomor tunggal putri Sumaya. Ia akan menantang wakil asal Myanmar.

1. Dukungan dari Ketua NOC Indonesia

Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, menyambut positif keberhasilan atlet-atlet Indonesia. Ia menilai peluang kontingen Indonesia menyabet dua medali emas Asian Games 2026 terbuka lebar.

“Ini kan awal pertandingan, dapat semangat yang positif. Kalau final itu targetnya pertama, kalau kepleset yang kedua. Jadi, kami targetkan yang pertama dulu,” kata Okto -sapaan akrab Oktohari.

“Artinya ada peluang dua emas untuk Indonesia besok (hari ini), dari pentathlon dan teqball. Setelah itu juga ada semifinal putra teqball,” lanjut Okto.

Ia pun meminta masyarakat Indonesia untuk melancarkan doa dan dukungan kepada atlet-atlet Indonesia yang bertanding. Sebab, seluruh atlet berjuang memberikan yang terbaik bagi Indonesia.

“Sekarang kita mengharapkan doa dari masyarakat Indonesia. Dari doa itu, apa yang tidak mungkin bisa kejadian,” tutur Okto.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/40/3243029/simak_jadwal_siaran_langsung_tim_bulu_tangkis_putri_indonesia_vs_tim_bulu_tangkis_mongolia_di_asian_games_2026-cSN1_large.jpg
Live Pagi Ini! Jadwal Siaran Langsung Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia vs Mongolia di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/40/3243025/jonatan_christie_mengajak_rekan_rekan_setimnya_untuk_fokus_jelang_tampil_di_asian_games_2026-2i9n_large.jpg
Asian Games 2026: Potensi Jumpa Malaysia, Jonatan Christie Ajak Tim Putra untuk Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/43/3243071/sumaya-snC7_large.jpg
Lolos Final Teqball Putri Asian Games 2026, Sumaya: Kami Datang untuk Medali Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/43/3243062/kontingen_indonesia_tampil_elegan_di_opening_ceremony_asian_games_2026-uUIt_large.jpg
Kontingen Indonesia Tampil Elegan di Opening Ceremony Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/40/3243018/drawing_bulu_tangkis_asian_games_2026_nomor_beregu-B1EC_large.jpg
PBSI Respons Hasil Drawing Bulu Tangkis Asian Games 2026: Kami Sudah Petakan Lawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/40/3243001/simak_hasil_drawing_tim_bulu_tangkis_indonesia_di_asian_games_2026-fBpx_large.jpg
Hasil Drawing Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026: Putra Dapat Bye, Putri Hadapi Mongolia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement