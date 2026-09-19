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Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai Sprint Race Seri Austria: Jorge Martin Gusur Marc Marquez!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |21:01 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai Sprint Race Seri Austria: Jorge Martin Gusur Marc Marquez!
Simak klasemen sementara MotoGP 2026 usai Sprint Race seri Austria (Foto: MotoGP)
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KLASEMEN sementara MotoGP 2026 usai Sprint Race seri Austria sudah diketahui. Jorge Martin untuk menggusur Marc Marquez!

Sprint Race MotoGP Austria 2026 kelar digelar di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Sabtu (19/9/2026) malam WIB. Martin keluar sebagai pemenang setelah sempat duel sengit dengan Marquez selepas start.

1. Beruntung

Jorge Martin menyalami Marc Marquez usai MotoGP Republik Ceko 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Pembalap tim Aprilia Racing itu bisa dikatakan pula beruntung. Sebab, Pedro Acosta yang tengah memimpin jalannya Sprint Race, terjatuh ketika lomba menyisakan tiga putaran lagi.

Alhasil, Martin yang sempat terlempar ke posisi tujuh, bisa meraih kemenangan. Tambahan 12 poin tersebut sangat berharga untuk penghitungan di klasemen MotoGP 2026!

Kini, Martin mengoleksi 286 poin! Ia langsung mengungguli Marquez dengan selisih tiga angka. Sebelum Sprint Race, kedua pembalap sama-sama memiliki nilai 274.

Persaingan kedua pembalap asal Spanyol itu dijamin akan semakin seru. Martin membuktikan bisa tampil cepat di Red Bull Ring, sirkuit tempatnya meraih kemenangan perdana di MotoGP pada 2021.

 

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