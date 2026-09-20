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Jadwal Wakil Indonesia di Asian Games 2026, 20 September 2026: Peluang Emas dari Wushu hingga Modern Pentathlon

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |07:44 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Asian Games 2026, 20 September 2026: Peluang Emas dari Wushu hingga Modern Pentathlon
Atlet wushu Indonesia, Seraf Naro Siregar. (Foto: Instagram/serafnaro)
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AICHI NAGOYA – Perjuangan kontingen Indonesia di ajang Asian Games 2026 pada hari ini Minggu, (20/9/2026), resmi dimulai dengan jadwal yang sangat padat sejak pagi hari. Berbagai cabang olahraga (cabor) andalan seperti bulu tangkis, wushu, voli, hingga balap sepeda siap mendulang prestasi terbaik demi mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

Sejumlah atlet Merah Putih terpantau turun gelanggang untuk memperebutkan tiket babak lanjut maupun langsung bertarung di partai puncak. Perhatian publik tertuju pada potensi besar yang dimiliki para atlet untuk mengamankan medali bagi Indonesia pada hari penentuan ini.

1. Harapan Medali Emas dari Wushu dan Modern Pentathlon

Peluang emas pertama bagi kontingen Indonesia terbuka lebar melalui aksi cemerlang dari beberapa cabang olahraga unggulan. Seraf Naro Siregar dijadwalkan turun pada final wushu nomor men's changquan mulai pukul 07.00 WIB dengan membawa modal rekam jejak impresif di kancah dunia.

Selain itu, harapan besar juga disematkan kepada Caroline Andita Bangun yang berlaga di final cabang modern pentathlon putri sejak pukul 08.00 WIB. Keberhasilan Caroline melaju hingga partai puncak membuka peluang emas sekaligus kans menjadi penyumbang medali perdana bagi kontingen Indonesia hari ini.

Kontingen Indonesia di Opening Ceremony Asian Games 2026 (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
Kontingen Indonesia di Opening Ceremony Asian Games 2026 (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)

2. Perjuangan Tim Beregu dan Laga Puncak Teqball

Dari arena bulu tangkis, skuad tim putri Indonesia langsung menghadapi tantangan tim Mongolia pada babak 16 besar nomor beregu pagi ini. Tidak ketinggalan, tim voli putri Merah Putih juga harus melakoni laga perempat final yang sengit melawan kekuatan tim Thailand.

Menjelang siang hari, perhatian penonton akan tertuju pada aksi atlet teqball putri kebanggaan Indonesia, Sumaya. Ia siap bertempur habis-habisan memperebutkan medali emas melawan wakil asal Myanmar, Khin Hnin Wai, pukul 13.00 WIB.

Keberhasilan lolosnya Sumaya ke babak final turut disambut positif oleh Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia, Todotua Pasaribu. Terlebih lagi, cabang olahraga teqball awalnya tidak masuk dalam daftar target utama yang sangat diperhitungkan dalam proyeksi awal perolehan medali.

 

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