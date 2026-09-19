Kalah dari Jepang, Timnas Voli Putri Indonesia Curi Ilmu untuk Perempatfinal Asian Games 2026

Kekalahan dari Jepang tak membuat Timnas Voli Putri Indonesia kembali dengan tangan hampa (Foto: PBVSI)

KOMAKI – Timnas Voli Putri Indonesia tetap berhak melaju ke perempatfinal Asian Games 2026 meski menelan kekalahan dari Timnas Voli Putri Jepang. Namun, pengalaman itu akan digunakan sebagai bekal di delapan besar nanti.

Timnas Voli Putri Indonesia finis sebagai runner-up Pool A cabang olahraga (cabor) voli Asian Games 2026. Di laga terakhir, mereka kalah 1-3 (19-25, 13-25, 25-23, 23-25) dari Jepang di Park Arena Komaki, Komaki, Jumat 19 September 2026.

1. Pengalaman

Kapten Timnas Voli Putri Indonesia, Mediol Stiovanny Yoku mengatakan, sangat senang timnya dapat melawan Jepang meski akhirnya kalah. Sebab, mereka mendapatkan banyak pengalaman dari tim kuat tersebut.

“Excited banget ketemu Jepang, sudah enggak sabar. Wah, kapan lagi bisa lawan pemain Jepang. Target dari awal lawan Jepang nyari pengalaman,” kata Medi, dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (19/9/2026).

“Kita tahu Jepang pemain VNL (Volleyball Nations League), pemain dunia. Dari awal yang penting kami main enjoy, nothing to lose," imbuhnya. .

"Di lapangan saya bicara, ya sudah kami main saja, hasilnya apa pun kami enjoy, main seperti biasa,” tukas Medi.