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Live Pagi Ini! Jadwal Siaran Langsung Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia vs Mongolia di Asian Games 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |03:40 WIB
Live Pagi Ini! Jadwal Siaran Langsung Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia vs Mongolia di Asian Games 2026
Simak jadwal siaran langsung Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia vs Tim Bulu Tangkis Mongolia di Asian Games 2026 (Foto: X/@INABadminton)
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ICHINOMIYA – Live pagi ini! Jadwal siaran langsung Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia vs Tim Bulu Tangkis Putri Mongolia di Asian Games 2026 sudah diketahui.

Cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Asian Games 2026 nomor beregu siap dimainkan. Seluruh pertandingan akan digelar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang, 20-24 September.

1. Hadapi Mongolia

Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026 (Foto: X/@INABadminton)

Hasil drawing menempatkan Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia menghadapi Mongolia. Siti Fadia Silva Ramadhanti dan kawan-kawan pun langsung mentas di hari pertama, yakni Minggu (20/9/2026).

Tim Indonesia berada di bagan kiri bawah. Artinya, jika lolos, mereka akan berjumpa dengan Tim Bulu Tangkis Putri Taiwan yang mendapatkan bye.

Jika lolos terus, lawan berat sudah menanti di babak semifinal. Pasalnya, Indonesia berada satu jalur dengan Tim Bulu Tangkis China dan Tim Bulu Tangkis Korea Selatan, yang sama-sama mendapatkan bye.

Maka dari itu, penting bagi tim pelatih untuk mengatur ritme pemain. Dengan begitu, penampilan mereka bisa terus bugar hingga partai-partai krusial.

 

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