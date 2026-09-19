Jadwal MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Tercepat di Kualifikasi dan Sprint Race MotoGP Austria 2026?

JADWAL MotoGP 2026 hari ini, Sabtu (19/9/2026) sudah dirilis. Balapan bertajuk MotoGP Austria 2026 akan menggelar tiga sesi hari ini, yakni latihan bebas 2, kualifikasi dan sprint race.

1. Peluang Marc Marquez Jadi Tercepat di Kualifikasi

Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, dijagokan menjadi yang tercepat di kualifikasi dan sprint race MotoGP Austria 2026. Penyebabnya jelas karena rider 33 tahun ini dalam tren positif.

Marc Marquez berpeluang rajai Sirkuit Red Bull Ring. (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Dalam tujuh race terkini di MotoGP 2026, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- memenangkan lima balapan di antaranya! Berkat performa impresif itu, Marc Marquez yang sempat terseok-seok di awal musim, melesat ke puncak klasemen MotoGP 2026!

Saat ini Marc Marquez mengoleksi 274 angka, sama persis dengan Jorge Martin (Aprilia Racing) di posisi dua. Meski memiliki poin sama, Marc Marquez berhak menempati posisi lebih baik ketimbang Jorge Martin.

Alasannya jelas karena Marc Marquez meraih kemenangan lebih banyak di MotoGP 2026 ketimbang Jorge Martin. Marc Marquez telah lima kali menjadi yang terbaik di MotoGP 2026, berbanding satu milik The Martinator -julukan Jorge Martin.

Satu lagi alasan kenapa Marc Marquez berpeluang menjadi yang tercepat di kualifikasi dan sprint race MotoGP Austria 2026 adalah rekor terbaru di Sirkuit Red Bull Ring. Ia tercatat sebagai juara MotoGP Austria 2025 atau tahun lalu.