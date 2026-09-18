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Mindset Marc Marquez Berubah, Andalkan Otak untuk Buru Gelar Juara Dunia MotoGP 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |10:43 WIB
<i>Mindset</i> Marc Marquez Berubah, Andalkan Otak untuk Buru Gelar Juara Dunia MotoGP 2026
Marc Marquez mengakui pola pikirnya sudah berubah untuk memburu gelar juara dunia MotoGP 2026 (Foto: Ducati Corse)
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SPIELBERG – Marc Marquez mengakui mindset atau pola pikirnya sudah berubah untuk memburu gelar juara dunia MotoGP 2026. Ia tidak lagi mengandalkan skill dan insting, tetapi kini juga intelejensia.

MotoGP 2026 memasuki seri ke-15. Balapan bertajuk MotoGP Austria 2026 itu digelar di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, 18-20 September.

1. Momentum Positif

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Marquez memasuki seri ini dengan momentum positif. Untuk pertama kali di MotoGP 2026, ia datang ke pekan balapan sebagai pemuncak klasemen dengan modal 274 poin.

Posisinya kini Marquez jadi favorit untuk memenangi gelar juara dunia. Ia mengaku akan berusaha mengatur kesempatan emas ini sebaik mungkin demi jadi kampiun di akhir musim.

“Seperti saya katakan sebelumnya, dan saya tidak akan mengubahnya: pemimpin klasemen adalah favorit juara. Sebelumnya, (Jorge) Martin, dan sekarang kami,” kata Marquez, dikutip dari Motosan, Jumat (18/9/2026).

“Tapi, sekarang kami akan mencoba untuk mengatur kesempatan yang datang kepada kami ini, sebaik mungkin,” tegas pria asal Spanyol tersebut.

 

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