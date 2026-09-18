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Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Turun Tangan Bantu Tunggal Putra Indonesia Jelang Asian Games 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |20:05 WIB
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Turun Tangan Bantu Tunggal Putra Indonesia Jelang Asian Games 2026
Kento Momota bantu tunggal putra Indonesia jelang Asian Games 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
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KISAH mantan raja bulu tangkis dunia, Kento Momota, turun tangga bantu tunggal putra Indonesia jelang Asian Games 2026 akan diulas Okezone. Sejak Senin, 14 September 2026, skuad bulu tangkis Indonesia yang bersiap tampil di Asian Games 2026, sudah berlatih di NTT Central Training Center, Chofu, Tokyo, Jepang.

Tak sekadar berlatih, para pebulu tangkis merasakan atmosfer uji coba dengan pemain-pemain asal Jepang. Pada Selasa, 15 September 2026, sejumlah pebulu tangkis Indonesia di nomor ganda putri bersua ganda putri asal Jepang.

Terbaru atau pada Rabu 16 September 2026, tiga dari empat pebulu tangkis tunggal putra Indonesia di Asian Games 2026, yakni Alwi Farhan, Muhamad Yusuf dan Moh Zaki Ubaidilah mendapatkan pengalaman luar biasa.

Alwi Farhan antusias berlatih jelang Asian Games 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Alwi Farhan antusias berlatih jelang Asian Games 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

1. Lawan Kento Momota

Tiga nama di atas berkesempatan menjalani laga uji coba melawan Kento Momota. Ketika masih aktif bermain, pebulu tangkis 32 tahun ini sempat menjadi yang terbaik di dunia.

Kento Momota pernah menjadi juara BWF World Championships 2018 dan 2019! Pada 2018, Kento Momota menumbangkan Shi Yu Qi di final, setahun berselang giliran Anders Antonsen yang ditumbangkan di partai puncak.

2. Bahagia Lawan Kento Momota

Alwi Farhan bangga mendapat kesempatan melawan Kento Momota. Terlebih sepanjang karier bulu tangkis profesionalnya, Alwi Farhan tak pernah menantang pebulu tangkis kidal tersebut.

 

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