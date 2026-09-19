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Lolos Final Teqball Putri Asian Games 2026, Sumaya: Kami Datang untuk Medali Emas!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |18:30 WIB
Lolos Final Teqball Putri Asian Games 2026, Sumaya: Kami Datang untuk Medali Emas!
Sumaya mengusung ambisi meraih medali emas dari cabang olahraga (cabor) teqball di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
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NAGOYA – Sumaya mengusung ambisi meraih medali emas dari cabang olahraga (cabor) teqball di Asian Games 2026. Peluang itu terbuka lebar karena lolos ke babak final.

Dalam babak semifinal, Sumaya berhasil mengalahkan wakil India, Quimcy Joaquim Dsouza, dengan skor 2-1 (7-12, 12-9, dan 12-7) dalam nomor Women’s Singles Teqball. Laga itu berlangsung di di Nagoya City Higashi Sports Center, Nagoya, Sabtu (19/9/2026).

1. Sangat Berarti

Sumaya beraksi di cabor teqball Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
Sumaya beraksi di cabor teqball Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Sumaya mengatakan sangat senang dapat melaju ke babak final Asian Games 2026. Pasalnya, ia selangkah lagi bisa mempersembahkan medali emas untuk Timnas Indonesia.

Dalam babak final, Sumaya akan berhadapan dengan Wai Khin Hnin dari Myanmar. Laga tersebut akan berlangsung, Minggu 20 September 2026.

"Ini sangat berarti bagi saya. Saya terus berlatih dan setiap hari, pagi, sore, malam. Kami datang untuk mencari medali emas," kata Sumaya dalam keterangan resmi, Sabtu (19/9/2026).

 

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