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Kontingen Indonesia Tampil Elegan di Opening Ceremony Asian Games 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |17:10 WIB
Kontingen Indonesia Tampil Elegan di Opening Ceremony Asian Games 2026
Kontingen Indonesia tampil elegan di Opening Ceremony Asian Games 2026 (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
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NAGOYA – Kontingen Indonesia tampil elegan dalam Opening Ceremony Asian Games 2026. Mereka tampil dengan membawa bendera Merah-Putih sekaligus mengangkat identitas budaya Nusantara.

Tim Indonesia menghadirkan dua atlet muda sebagai pembawa bendera Merah Putih. Atlet basket Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi dan karateka Daniel Hutapea dipercaya menjadi flag bearer pada upacara pembukaan di Paloma Mizuho Stadium, Nagoya, Jepang pada Sabtu (19/9/2026) sore WIB.

1. Serba Hitam

Kontingen Indonesia di Opening Ceremony Asian Games 2026 (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
Kontingen Indonesia di Opening Ceremony Asian Games 2026 (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)

Menurut pantauan Okezone secara virtual, kontingen Indonesia tampil serba hitam dengan membawakan bendera Merah-Putih. Di depannya, ada pembawa bendera besar yang diwakili oleh Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi dan Daniel Hutapea.

Daniel tampil dengan mengenakan baju daerah khas Batak Toba yang menjadi bagian dari apparel Tim Indonesia untuk Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Sementara itu, Ayu mengenakan busana dengan sentuhan budaya Bali sesuai dengan tanah kelahirannya. 

Rombongan defile kontingen Indonesia terlihat bersemangat dan ceria. Perlahan, mereka menyapa ribuan hadirin yang berada di Paloma Mizuho Stadium. 

2. Hasil Kolaborasi

Busana kedua flag bearer merupakan hasil kolaborasi Ghea Fashion Studio bersama Sarinah untuk Tim Indonesia. Koleksi tersebut mengangkat kekayaan identitas budaya Nusantara dengan pendekatan mode yang modern dan relevan untuk panggung internasional.

Mengusung tema Harmony in Diversity, koleksi busana tersebut menerjemahkan keberagaman budaya Nusantara ke dalam identitas visual kontingen Indonesia. Motif Gorga khas Batak menjadi salah satu elemen utama pada jersey resmi yang dikenakan sekitar 50 atlet saat defile.

 

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