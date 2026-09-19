PBSI Respons Hasil Drawing Bulu Tangkis Asian Games 2026: Kami Sudah Petakan Lawan

ICHINOMIYA – Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, merespons hasil drawing cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Asian Games 2026 untuk nomor beregu. Pihaknya disebut sudah memetakan calon-calon lawan yang akan dihadapi Indonesia.

Drawing cabor bulu tangkis Asian Games 2026 nomor beregu diadakan di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Sabtu (19/9/2026). Hasilnya cukup menguntungkan buat Tim Indonesia.

1. Petakan Lawan

Tim putra Indonesia yang menempati unggulan pertama mendapat bye di babak 16 besar Asian Games 2026. Sedangkan putri akan berjumpa Mongolia di fase yang sama.

Di babak perempatfinal, Tim putra Indonesia menunggu di pemenang antara Malaysia versus Mongolia. Sementara itu, tim putri akan berhadapan dengan Taiwan jika meraih hasil maksimal dalam babak 16 besar.

"Dari perjalanan persiapan ke Asian Games, kami sudah memetakan kekuatan calon-calon lawan. Dengan sudah rilisnya undian maka sekarang kami bisa lebih detail dan spesifik untuk menyiapkan strategi," kata Eng Hian dalam keterangan resmi, Sabtu (19/9/2026).

"Saya berpesan kepada anak-anak untuk tetap menjaga kondisi baik teknis maupun non-teknis. Tetap fokus dengan apa yang sudah disiapkan serta menjaga ekspektasi serta harapan agar tidak menjadi beban yang berlebihan," lanjut Koh Didi –sapaan akrabnya.

Eng Hian mengatakan tim putra harus menjaga kekompakan dalam Asian Games 2026. Pasalnya, mereka baru akan berlaga pada Selasa 22 September.