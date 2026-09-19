Hasil Drawing Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026: Putra Dapat Bye, Putri Hadapi Mongolia

HASIL drawing Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026 sudah diketahui. Tim Putra mendapat bye hingga langsung lolos ke perempatfinal, sementara Tim Putri wajib menghadapi Mongolia.

Drawing cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Asian Games 2026 nomor beregu dilangsungkan di Nagoya, Jepang, Sabtu (19/9/2026) pagi WIB. Seluruh tim akan memulai perjuangan dari babak 16 besar.

1. Tim Putra Jadi Unggulan 1

Tapi, Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia mendapatkan bye sebagai unggulan 1. Amri Syahnawi dan kawan-kawan ditempatkan di bagan kiri atas. Mereka menanti pemenang antara Malaysia dengan Mongolia di babak perempatfinal.

Sementara, bagan kiri bawah diisi oleh Taiwan yang mendapat bye. Mereka bakal berjumpa dengan pemenang antara Makau dengan Thailand. Hambatan bisa saja ditemui Indonesia di semifinal.

Lalu, di bagan kanan atas, Bangladesh akan menghadapi India dan Jepang ditantang Kazakhstan. Sementara, China mendapat bye sebagai unggulan dua di bagan kanan bawah.

Negeri Tirai Bambu akan bersua pemenang antara Hong Kong dengan Korea Selatan. Bagan sebelah kanan bisa sangat seru terutama di babak perempatfinal karena potensi perjumpaan India dengan Jepang serta China melawan Korea Selatan.