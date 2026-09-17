Segini Kisaran Kekayaan Ratu Tenis Asia Tenggara Alexandra Eala yang Ngotot Tampil di Asian Games 2026

Simak kisaran kekayaan ratu tenis Asia Tenggara Alexandra Eala yang ngotot tampil di Asian Games 2026 (Foto: Instagram/@alex.eala)

SEGINI kisaran kekayaan Ratu Tenis Asia Tenggara Alexandra Eala yang ngotot tampil di Asian Games 2026. Nominalnya bikin denda dari WTA jadi tidak berarti.

Nama Alexandra Eala tengah mencuri perhatian belakangan ini. Pasalnya, ia lebih memilih membela Tim Tenis Filipina di Asian Games 2026 ketimbang turun di ajang WTA yang sifatnya mandatory.

1. Denda dan Penalti

Seperti diketahui, petenis Indonesia, Janice Tjen, memilih sebaliknya yaitu absen di Asian Games 2026. Sebab, penyelenggaraan ajang olahraga multicabang itu berbenturan dengan kewajiban di WTA Tour.

Terdekat, ada turnamen China Open 2026 yang berlevel WTA 1000. Karena salah satu yang bergengsi, maka pemain elite wajib untuk turun di ajang tersebut, termasuk Janice Tjen dan Alexandra Eala.

Jika mangkir dari mandatory event, seorang pemain akan terkena sanksi berat. Selain denda sebesar USD10 ribu (setara Rp177,6 juta), ia juga terancam kena penalti ranking.

Si pemain tidak akan mendapat poin alias nol dari turnamen WTA Tour, dalam hal ini China Open 2026. Angka itu bakal terus tertera dalam penghitungan poin untuk ranking-nya selama 52 pekan beruntun.