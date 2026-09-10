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Kisah Petenis Supercantik Alexandra Eala, Jadi Favorit Raih Emas Tunggal Putri Asian Games 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |12:54 WIB
Kisah Petenis Supercantik Alexandra Eala, Jadi Favorit Raih Emas Tunggal Putri Asian Games 2026
Petenis asal Filipina, Alex Eala. (Foto: Instagram/alex.eala)
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PETENIS asal Filipina, Alexandra Eala, yang tengah menjadi pusat perhatian dunia secara resmi mengalihkan fokusnya untuk memperkuat negaranya pada ajang Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang. Kehadiran Eala diprediksi bakal menjadi kekuatan utama yang menjadikannya salah satu kandidat terkuat peraih medali emas di nomor tunggal putri.

Asosiasi Tenis Filipina (PHILTA) telah mengumumkan daftar skuad resmi yang akan diberangkatkan, di mana Eala akan memimpin kontingen tenis bersama petenis veteran Francis Casey Alcantara. Selain itu, nama-nama seperti Shaira Hope Rivera, Tennielle Madis, dan Stefi Marithe Aludo juga turut melengkapi kekuatan tim nasional.

Sekretaris Jenderal PHILTA, John Rey Tiangco, menyatakan keyakinannya bahwa kombinasi para atlet muda berbakat dan pemain berpengalaman ini mampu bersaing secara kompetitif di level tertinggi Asia. Persiapan matang pun terus dilakukan demi meraih hasil optimal bagi kejayaan olahraga Filipina.

1. Siap Harumkan Nama Filipina

Tekad kuat Eala untuk membela Filipina di kancah kontinental dibuktikannya lewat sebuah pengorbanan besar. Atlet berusia muda yang kini melejit di peringkat 18 dunia tersebut dengan mantap memilih untuk mengabaikan turnamen wajib tingkat WTA 1000, China Open di Beijing, yang jadwalnya berbenturan langsung dengan perhelatan Asian Games 2026.

Petenis asal Filipina, Alex Eala. (Foto: Instagram/alex.eala)
Petenis asal Filipina, Alex Eala. (Foto: Instagram/alex.eala)

Demi menghindari sanksi penalti poin maupun denda berat dari pihak tur profesional, pihak PHILTA secara khusus telah melayangkan permohonan pengecualian atau waiver kepada pihak WTA. Eala sendiri menegaskan kebanggaan mengenakan seragam tim nasional selalu memegang tempat tersendiri di hatinya yang tidak bisa digantikan oleh turnamen komersial.

"Saya sangat senang bisa bermain dan berkompetisi bersama tim Filipina. Saya rasa ini adalah lingkungan yang benar-benar menyenangkan, dan saya sangat menikmati kebersamaan dengan tim," ungkap Eala usai tersingkir dari US Open 2026, Kamis (10/9/2026).

 

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