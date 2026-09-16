5 Kali Gagal Raih Poin saat Balapan Utama, Marco Bezzecchi : Posisi Saya Tertinggal, tapi Belum Berakhir

5 Kali Gagal Raih Poin saat Balapan Utama, Marco Bezzecchi : Posisi Saya Tertinggal, tapi Belum Berakhir (Dok Instagram/@marcobezz72)

JAKARTA - Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, bertekad bangkit pada sisa seri MotoGP 2026. Ia bertekad meraup poin sebanyak mungkin pada seri tersisa.

1. Bezzecchi Belum Menyerah

Diketahui, pembalap Italia itu gagal meraih poin pada 5 balapan utama di 7 seri terakhir. Kini, ia tertahan di posisi 3 klasemen sementara. Bezzecchi tak hanya tertinggal dari rekan setimnya yakni Jorge Martin, tapi juga pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez yang meraup 274 poin.

Pasalnya, ketika performa Bezzecchi melorot dalam 7 balapan terakhir, Marc Marquez justru mampu meraup poin maksimal pada 5 balapan utama di 7 seri terakhir.

Meski kini posisinya kian tertinggal, Bezzecchi menyebut musim masih panjang. Ia pun bertekad kembali ke performanya seperti pada awal musim.

"Musim ini masih sangat panjang, target saya tetap sama, yaitu berusaha kembali ke performa terbaik seperti di awal musim," ujar Bezzecchi kepada situs resmi MotoGP setelah balapan.

Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi finish ketiga di MotoGP Inggris 2026 (IG/@marcobez72)

Ia menilai, Marc Marquez telah tampil dengan baik. Rekan setimnya yakni Jorge Martin juga tampil mengesankan sejak awal musim.

“Sayangnya, posisi saya saat ini agak tertinggal, namun segalanya belum berakhir,” tuturnya.

Bezzecchi mengatakan, masih banyak poin yang diperebutkan. “Kami akan berusaha semaksimal mungkin,” ucapnya.

Untuk saat ini, ia mengaku bakal lebih fokus ke diri sendiri, sembari membenahi sejumlah aspek.

“Namun untuk saat ini, saya lebih fokus pada diri sendiri. Saya berusaha memperbaiki banyak hal dan ada banyak aspek yang perlu saya benahi,” ujar Marco Bezzecchi.