Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Luca Marini, Adik Valentino Rossi yang Terinspirasi Kesuksesan Sang Kakak

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |04:08 WIB
Kisah Luca Marini, Adik Valentino Rossi yang Terinspirasi Kesuksesan Sang Kakak
Kisah Luca Marini, Adik Valentino Rossi yang Terinspirasi Kesuksesan Sang Kakak (Instagram/@lucamarini10)
A
A
A

JAKARTA - Adik Valentino Rossi, Luca Marini, mengungkap peran sang kakak dalam kehidupannya. Ia mengaku kesuksesan Valentino Rossi menjadi inspirasi bagi dirinya tampil sebagai pembalap. 

Luca Marini adalah adik tiri dari Valentino Rossi. Ia lahir dari ibu kandung Rossi yang bernama Stefania Palma, tapi berbeda ayah. Ayah Luca bernama Massimo Martini.

1. Terinspirasi Kesuksesan Rossi

Marini tidak menjalani karier yang sama persis dengan Rossi. Namun, ia berhasil membangun karier MotoGP-nya sendiri dengan kemampuannya sendiri, melansir Crash, Jumat (11/9/2026).

Pembalap asal Italia ini telah dikenal sebagai salah satu sosok yang paling artikulatif dan cerdas dalam berbicara di MotoGP. Kemampuan komunikasi serta pendekatan analitisnya terhadap balapan menjadi aset berharga. Ia telah bersama HRC selama tiga tahun. 

KTM pun berharap, sebagai pembalap Tech3 pada 2027, Marini akan mampu membantu memandu pengembangan motor 850cc mereka.

Bagi Marini, perjalanan di dunia balap motor bermula dari sang kakak. Ia mendapatkan "banyak motivasi" dengan berada di sisi Valentino Rossi selama tahun-tahun kejayaannya dalam meraih gelar juara pada era 2000-an.

"Saat saya masih kecil, saya sering mendampingi kakak saya ke berbagai tempat dan negara di dunia, merasakan serta menyaksikan langsung dari dekat segala kesuksesan yang ia raih saat itu," ujar Luca Marini kepada MotoGP.

Luca Marini (Instagram/@lucamarini10)
Luca Marini (Instagram/@lucamarini10)

"Kita semua tahu apa yang dilakukan dan dicapai Vale (Valentino Rossi-red)  di lintasan, tetapi juga kerja keras di balik layar; hal itu memberikan banyak inspirasi dan perasaan positif bagi saya karena saya menikmati setiap momennya," tuturnya.

Menjadi saudara dari pembalap sekaliber itu bisa saja mendatangkan tekanan lebih besar. Namun, Luca Marini tidak sependapat.

"Saya tidak akan mengatakan ada tekanan lebih; ​​setiap pembalap MotoGP menghadapi tekanan besar, karena sulit untuk bersaing di level ini," ujarnya.

"Mungkin saat saya pertama kali masuk ke kejuaraan dunia, banyak orang yang sedikit lebih sering mengganggu atau mengusik saya. Namun, saya sudah belajar menghadapinya sejak muda," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/38/3241362//motogp_san_marino-6kJT_large.jpg
6 Momen Dramatis di MotoGP San Marino, Ada Drama Flag to Flag hingga Selisih 0,034 Detik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/38/3241368//alex_rins-HDJZ_large.jpg
Alex Rins Putuskan Pensiun dari Balap Motor Usai MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/38/3241361//alex_marquez-lLHr_large.jpg
Fermin Aldeguer dan Alex Marquez Kompak Naik Meja Operasi, Cedera Jadi Masalah Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/38/3241187//ai_ogura_dipastikan_absen_di_motogp_san_marino_2026-THCP_large.jpg
Ai Ogura Absen di MotoGP San Marino 2026, Peluang Juara Dunia Makin Tipis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/38/3241146//nicolo_bulega-5Tpc_large.jpg
Profil Nicolo Bulega, Calon Juara WSBK 2026 yang Gabung Pertamina Enduro VR46 pada MotoGP 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/38/3241143//nicolo_bulega-U23L_large.jpg
Calon Juara WSBK 2026 Resmi Gabung Pertamina Enduro VR46 pada MotoGP 2027
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement