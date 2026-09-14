Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Valentino Rossi Luncurkan Buku Baru, Marc Marquez: Saya Mungkin Membacanya Setelah Pensiun

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |13:03 WIB
Valentino Rossi Luncurkan Buku Baru, Marc Marquez: Saya Mungkin Membacanya Setelah Pensiun
Marc Marquez akan membaca buku Valentino Rossi setelah pensiun dari MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, ditanya wartawan soal kesediaan membaca buku anyar Valentino Rossi berjudul “La Mia Storia (Kisah Saya)” yang akan diluncurkan pada 10 November 2026. Dengan tegas Marc Marquez mengatakan akan membaca buku itu setelah pensiun dari MotoGP.

“Mungkin saya akan membaca buku Valentino Rossi saat pensiun nanti untuk menambah wawasan. Selalu bagus belajar dari legenda olahraga mana pun,” kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari Motorsport, Senin (14/9/2026).

Marc Marquez akan membaca buku Valentino Rossi setelah pensiun dari MotoGP. (Instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez akan membaca buku Valentino Rossi setelah pensiun dari MotoGP. (Instagram/@ducaticorse)

Marc Marquez mendapat pertanyaan di atas setelah kedapatan satu frame dengan Valentino Rossi saat melibas latihan bebas 1 MotoGP San Marino 2026 pada Jumat, 11 September 2026. Saat itu Marc Marquez yang sedang melibas tikungan delapan Sirkuit Misano, dipantau langsung Valentino Rossi yang berdiri di pinggiran area tersebut.

1. Rivalitas Panas Marc Marquez-Valentino Rossi

Saat kecil atau di awal karier turun di ajang Grand Prix, Marc Marquez tak segan menyebut The Doctor -julukan Valentino Rossi- sebagai idolanya. Namun, semuanya berubah ketika keduanya beberapa kali terlibat insiden di MotoGP 2015.

Semuanya bermula saat Valentino Rossi dan Marc Marquez bersenggolan di tikungan terakhir MotoGP Argentina 2015. Akibat senggolan itu, Marc Marquez terjatuh dan Valentino Rossi menjadi pemenang.

Kemudian di chicane MotoGP Belanda 2015, keduanya juga bersenggolan. Kali ini Marc Marquez tidak terjatuh, tapi harus puas finis di posisi dua. Di saat bersamaan, Valentino Rossi keluar sebagai pemenang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/38/3241935/marc_marquez-BOWF_large.jpg
Blak-blakan, Marc Marquez Ungkap Kunci Tampil Gacor hingga Menang di MotoGP San Marino 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/38/3241906/marc_marquez_puncaki_klasemen_sementara_motogp_2026_marcmarquez93-KlQW_large.jpg
Penyebab Posisi Marc Marquez di Atas Jorge Martin meski Miliki Perolehan Poin Sama di Klasemen MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/38/3241888/marc_marquez_kini_puncaki_klasemen_sementara_motogp_2026_dengan_274_angka-Ezeq_large.jpg
Kisah Marc Marquez Ketinggalan 102 Poin dari Marco Bezzecchi, Kini Puncaki Klasemen Sementara MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/38/3241856/pembalap_aprilia_racing_marco_bezzecchi_saat_kualifikasi_motogp_aragon_2026-c9aZ_large.jpg
Ini Penyebab Marco Bezzecchi Terjatuh saat MotoGP San Marino 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/38/3241849/marc_marquez-R80i_large.jpg
Kata-Kata Marc Marquez Usai Kudeta Jorge Martin dari Posisi Puncak Klasemen Sementara MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/38/3241843/marc_marquez-EVBM_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar GP San Marino: Marc Marquez Geser Jorge Martin dari Posisi Puncak
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement