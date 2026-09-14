Valentino Rossi Luncurkan Buku Baru, Marc Marquez: Saya Mungkin Membacanya Setelah Pensiun

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, ditanya wartawan soal kesediaan membaca buku anyar Valentino Rossi berjudul “La Mia Storia (Kisah Saya)” yang akan diluncurkan pada 10 November 2026. Dengan tegas Marc Marquez mengatakan akan membaca buku itu setelah pensiun dari MotoGP.

“Mungkin saya akan membaca buku Valentino Rossi saat pensiun nanti untuk menambah wawasan. Selalu bagus belajar dari legenda olahraga mana pun,” kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari Motorsport, Senin (14/9/2026).

Marc Marquez akan membaca buku Valentino Rossi setelah pensiun dari MotoGP. (Instagram/@ducaticorse)

Marc Marquez mendapat pertanyaan di atas setelah kedapatan satu frame dengan Valentino Rossi saat melibas latihan bebas 1 MotoGP San Marino 2026 pada Jumat, 11 September 2026. Saat itu Marc Marquez yang sedang melibas tikungan delapan Sirkuit Misano, dipantau langsung Valentino Rossi yang berdiri di pinggiran area tersebut.

1. Rivalitas Panas Marc Marquez-Valentino Rossi

Saat kecil atau di awal karier turun di ajang Grand Prix, Marc Marquez tak segan menyebut The Doctor -julukan Valentino Rossi- sebagai idolanya. Namun, semuanya berubah ketika keduanya beberapa kali terlibat insiden di MotoGP 2015.

Semuanya bermula saat Valentino Rossi dan Marc Marquez bersenggolan di tikungan terakhir MotoGP Argentina 2015. Akibat senggolan itu, Marc Marquez terjatuh dan Valentino Rossi menjadi pemenang.

Kemudian di chicane MotoGP Belanda 2015, keduanya juga bersenggolan. Kali ini Marc Marquez tidak terjatuh, tapi harus puas finis di posisi dua. Di saat bersamaan, Valentino Rossi keluar sebagai pemenang.