Beda Nasib, Marc Marquez Melesat ke Puncak Klasemen dan Bezzecchi Kian Tertinggal

JAKARTA - Nasib berbeda dialami pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, dengan pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez. Marco Bezzecchi banyak kehilangan poin dalam beberapa seri MotoGP 2026 terakhir. Sementara Marc Marquez meraup banyak poin.

1. Beda Nasib Bezzecchi dan Marquez

Sirkuit Misano menjadi saksi perbedaan nasib keduanya pada balapan utama hari Minggu (13/9/2026). Marco Bezzecchi yang start dari posisi satu, justru terjatuh pada lap pertama!

Posisinya kemudian diambil alih Marc Marquez. Pembalap berjuluk The Baby Alien sempat terlibat perebutan posisi terdepan dengan Jorge Martin. Pada akhirnya, Marc Marquez berhasil melenggang mulus hingga finish di posisi terdepan.

Atas hasil ini, Marco Bezzecchi telah gagal 5 kali meraih poin pada balapan utama dari 7 race terakhir. Bahkan, tiga di antaranya Marco Bezzecchi terjatuh dari motor.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Di sisi lain, Marc Marquez justru berhasil mampu meraih poin maksimal kelimanya dalam tujuh seri terakhir.

Jelang balapan di Misano, Marco Bezzecchi tertinggal 22 poin dari pemimpin klasemen sementara MotoGP 2026, Jorge Martin. Namun, usai MotoGP San Marino 2026, ia kini tertinggal 33 poin dari Jorge Martin dan juga Marc Marquez, yang mengambil alih pimpinan klasemen sementara dengan 274 poin.

Melihat kondisinya saat ini, Bezzecchi bertekad kembali ke performanya seperti awal musim.