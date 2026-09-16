Minim Aksi Salip, F1 GP Spanyol 2026 di Sirkuit Madring Disebut Bencana

JAKARTA - Gelaran F1 GP Spanyol 2026 di Sirkuit Madring menuai kritik. Bahkan, balapan di sirkuit itu pada Minggu (13/9/2026) disebut sebagai bencana.

1. Sirkuit Madring Dikritik

Salah satu kritik tajam datang dari Menteri Transportasi Spanyol, Oscar Puente. Melalui platform X, Puente menyampaikan penilaian tajam terhadap lokasi balapan baru tersebut, melansir GP Blog, Rabu (16/9/2026).

Ia menyebut balapan itu sebagai "bencana total". Puente secara khusus menyoroti tata letak sirkuit yang menurutnya membuat aksi menyalip (overtaking) hampir mustahil dilakukan.

Diketahui, Sirkuit Madring baru pertama kali menggelar balapan F1 pada musim ini.

Puente mengibaratkan MADRING sebagai "Monako versi 2, namun lebih cepat". Pasalnya, balapan akhir pekan lalu seperti iring-iringan mobil dari awal hingga akhir.

Menurut Puente, perubahan posisi pembalap semata-mata didorong oleh strategi dan bukan karena aksi menyalip di lintasan. Hal ini menunjukkan ketidakpuasannya terhadap tontonan yang disuguhkan sirkuit baru tersebut.