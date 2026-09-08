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2 Rekor Gila yang Dibuat Kimi Antonelli Usai Menangi F1 GP Italia 2026, Nomor 1 Tuntaskan Kerinduan 60 Tahun

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |00:18 WIB
2 Rekor Gila yang Dibuat Kimi Antonelli Usai Menangi F1 GP Italia 2026, Nomor 1 Tuntaskan Kerinduan 60 Tahun
Berikut dua rekor gila yang dibuat Kimi Antonelli usai memenangi F1 GP Italia 2026 (Foto: F1)
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BERIKUT dua rekor gila yang dibuat Kimi Antonelli usai memenangi F1 GP Italia 2026. Salah satunya adalah menuntaskan kerinduan publik tuan rumah selama 60 tahun.

Saksikan F1 2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

Start balapan F1 GP Italia 2026 (Foto: X/@F1)
Start balapan F1 GP Italia 2026 (Foto: X/@F1)

Antonelli menggila dalam balapan di Sirkuit Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italia, Minggu 6 September 2026 malam WIB. Start dari posisi 19, ia sanggup meraih kemenangan usai 53 lap.

Kemenangan Antonelli tersebut langsung membuat heboh pencinta balap jet darat. Sebab, ada dua catatan gila yang dibikin pembalap berpaspor Italia tersebut. Apa saja?

2 Rekor Gila yang Dibuat Kimi Antonelli Usai Menangi F1 GP Italia 2026

1. Kemenangan Pembalap Italia Pertama di Kandang Sendiri dalam 60 Tahun

F1 GP Italia 2026 (Foto: X/@F1)
F1 GP Italia 2026 (Foto: X/@F1)

Antonelli menjadi pembalap Italia pertama yang memenangi balapan di kandang sendiri dalam kurun 60 tahun. Sosok terakhir yang melakukannya adalah Ludovico Scarfiotti pada GP Italia 1966!

Terang saja kemenangan Antonelli tersebut disambut publik Italia dengan gegap gempita. Meski tidak membela tim kesayangan tuan rumah, Scuderia Ferrari, lagu nasional yang berkumandang lantang, cukup membanggakan.

 

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