Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Race F1 GP Italia 2026: Menggila, Kimi Antonelli Menang Usai Start Posisi 19!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |22:17 WIB
Hasil Race F1 GP Italia 2026: Menggila, Kimi Antonelli Menang Usai Start Posisi 19!
Kimi Antonelli memenangi F1 GP Italia 2026! (Foto: X/@F1)
A
A
A

MONZA – Hasil race F1 GP Italia 2026 sudah diketahui. Kimi Antonelli jadi pemenang di Sirkuit Autodromo Internazionale Monza, Monza, Italia, Minggu (6/9/2026) malam WIB.

Pembalap tim Mercedes AMG Petronas itu mengasapi George Russell dan Max Verstappen. Antonelli mencetak sejarah sebagai orang Italia pertama yang memenangi balapan kandang sejak Ludovico Scarfiotti pada 1966.

Saksikan F1 2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

Start balapan F1 GP Italia 2026 (Foto: X/@F1)
Start balapan F1 GP Italia 2026 (Foto: X/@F1)

Jalannya Balapan

Start balapan berlangsung mulus. Pierre Gasly yang memulai dari posisi terdepan, berhasil bertahan. Ia dibuntuti oleh Russell dan Charles Leclerc. Sementara itu, Lewis Hamilton melorot gara-gara senggolan.

Russell mengambil alih posisi terdepan di tikungan 1 pada lap kedua dari 53. Leclerc sempat ikut menyalip tapi kemudian Gasly kembali mendahuluinya untuk posisi 2. Max Verstappen pun naik ke posisi 3!

Mobil pengaman langsung keluar di putaran ketiga gara-gara Leclerc menabrak pembatas di tikungan Parabolica. Tak lama kemudian, bendera merah berkibar karena harus ada perbaikan pengaman sirkuit.

Setelah sekira 10 menit, balapan dilanjutkan lagi. Kali ini, Russell sukses mempertahakan posisi terdepan dari serangan lawan. Di belakangnya, Verstappen naik lagi ke posisi 2, menggeser Gasly.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/37/3240349/george_russell-cZGg_large.jpg
Hasil FP3 F1 GP Italia 2026: George Russell Tercepat, Verstappen dan Hamilton Nyaris Tabrakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/37/3240216/george_russell-jDHK_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 2 F1 GP Italia 2026: George Russell Tercepat, Charles Leclerc Kedua!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/37/3240056/george_russell-Zqr4_large.jpeg
Sebut McLaren Tim Terkuat F1 2026, George Russell Pasrah Mercedes Tertinggal Perkembangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/37/3239890/isack_hadjar_memutuskan_absen_di_f1_gp_italia_2026_setelah_mendengar_saran_marc_marquez-jvIn_large.jpg
Dengar Saran Marc Marquez, Isack Hadjar Putuskan Absen di F1 GP Italia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/37/3239667/pemenang_f1_gp_italia_2026_bakal_mendapat_trofi_berbentuk_nyeleneh-l3IX_large.jpg
Pemenang F1 GP Italia 2026 Bakal Dapat Trofi Berbentuk Nyeleneh, Ini Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/37/3239492/tim_ferrari_pakai_livery_spesial_di_f1_gp_italia_2026-4IEs_large.jpg
Jelang F1 GP Italia 2026, Ferrari Pamer Livery Spesial untuk Hormati sang Legenda Michael Schumacher
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement