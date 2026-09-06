Hasil Race F1 GP Italia 2026: Menggila, Kimi Antonelli Menang Usai Start Posisi 19!

MONZA – Hasil race F1 GP Italia 2026 sudah diketahui. Kimi Antonelli jadi pemenang di Sirkuit Autodromo Internazionale Monza, Monza, Italia, Minggu (6/9/2026) malam WIB.

Pembalap tim Mercedes AMG Petronas itu mengasapi George Russell dan Max Verstappen. Antonelli mencetak sejarah sebagai orang Italia pertama yang memenangi balapan kandang sejak Ludovico Scarfiotti pada 1966.

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Start balapan F1 GP Italia 2026 (Foto: X/@F1)

Jalannya Balapan

Start balapan berlangsung mulus. Pierre Gasly yang memulai dari posisi terdepan, berhasil bertahan. Ia dibuntuti oleh Russell dan Charles Leclerc. Sementara itu, Lewis Hamilton melorot gara-gara senggolan.

Russell mengambil alih posisi terdepan di tikungan 1 pada lap kedua dari 53. Leclerc sempat ikut menyalip tapi kemudian Gasly kembali mendahuluinya untuk posisi 2. Max Verstappen pun naik ke posisi 3!

Mobil pengaman langsung keluar di putaran ketiga gara-gara Leclerc menabrak pembatas di tikungan Parabolica. Tak lama kemudian, bendera merah berkibar karena harus ada perbaikan pengaman sirkuit.

Setelah sekira 10 menit, balapan dilanjutkan lagi. Kali ini, Russell sukses mempertahakan posisi terdepan dari serangan lawan. Di belakangnya, Verstappen naik lagi ke posisi 2, menggeser Gasly.