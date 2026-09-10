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HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Spanyol 2026 di Vision+, Debut Madring Siap Panaskan Persaingan

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |18:18 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Spanyol 2026 di Vision+, Debut Madring Siap Panaskan Persaingan
Simak jadwal dan link live streaming F1 GP Spanyol 2026 di Vision+ (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Formula 1 2026 memasuki salah satu akhir pekan paling spesial di kalender musim ini. Setelahi kemenangan impresif Kimi Antonelli bersama Mercedes di Monza, rombongan jet darat kini bertolak ke Madrid untuk menghadapi tantangan baru di Spanish Grand Prix, 11–13 September 2026. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini

Bukan sekadar balapan berikutnya, GP Spanyol kali ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya para pembalap akan menjajal Madring, sirkuit anyar yang menghadirkan karakter lintasan berbeda dan penuh tantangan. Setelah Antonelli mencuri perhatian lewat kemenangan di Monza, seluruh tim harus kembali melakukan reset dan beradaptasi dengan tantangan yang benar-benar berbeda di Madrid. Dengan sirkuit baru, setiap pembalap akan memulai dari lembaran yang nyaris kosong saat mencari batas performa mobil di Madring.

F1 GP Italia 2026 (Foto: X/@F1)

Jadwal F1 GP Spanyol 2026

Bagi penonton di Indonesia, seluruh rangkaian Spanish Grand Prix 2026 dapat disaksikan melalui beIN Sports 1 di VISION+. Berikut jadwal lengkapnya dalam waktu Indonesia Barat (WIB).

Jumat, 11 September 2026

18.25 WIB: Practice 1

21.55 WIB: Practice 2

Sabtu, 12 September 2026

17.25 WIB: Practice 3

20.55 WIB: Qualifying

 

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