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HOME SPORTS F1 & A1

Viral Lando Norris Semprot Petugas Gara-Gara Tak Diterima Ditegur Usai Minum Soda

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |19:25 WIB
Viral Lando Norris Semprot Petugas Gara-Gara Tak Diterima Ditegur Usai Minum Soda
Viral Lando Norris Semprot Petugas Gara-Gara Tak Diterima Ditegur Usai Minum Soda (dok Instagram/lando)
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JAKARTA - Heboh perdebatan antara juara dunia Formula 1, Lando Norris dengan petugas setelah balapan F1 GP Spanyol 2026. Perdebatan itu dipicu karena Lando Norris meminum soda. 

1. Ditegur karena Minum Soda

Lando Norris terlibat perdebatan usai balapan gara-gara meminum sekaleng Coca-Cola di ruang pendinginan (cooldown room) setelah Grand Prix Spanyol.

Norris finis di posisi ketiga pada balapan Minggu di sirkuit F1 Madring yang baru, setelah kehilangan posisi terdepan akibat virtual safety car yang muncul di saat yang tidak menguntungkan, sehingga ia tidak bisa melakukan pit stop yang lebih hemat waktu.

Sudah merasa kesal karena nasib buruknya, Norris menolak permintaan seorang petugas yang memintanya untuk tidak minum Coca-Cola di ruang pendinginan sebelum para pembalap menuju podium. Diketahui, Coca-Cola bukanlah sponsor dari Formula 1 yang memiliki kesepakatan dengan Pepsi.

Apa yang dikatakan petugas di luar sorotan kamera kepada Norris tidak terekam. Namun, Lando Norris tampak tidak senang.

Norris sempat berkata kepada Kimi Antonelli yang tampak bingung. "Saya mungkin akan ditegur," sebelum ia tampaknya diminta untuk menyingkirkan minuman tersebut.

"Saya baru saja menyelesaikan balapan, jadi saya boleh minum apa pun yang saya inginkan. Terima kasih banyak," kata pembalap asal Inggris berusia 28 tahun itu dengan tegas, melansir Crash.

Momen tersebut segera mendapat perhatian penggemar dan menjadi viral di media sosial. Seorang penggemar di Reddit menyebut kejadian itu sebagai "sorotan utama dari Madring".

 

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