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HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Race F1 GP Spanyol 2026: Kimi Antonelli Tercepat Kalahkan Max Vestappen

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |22:05 WIB
Hasil Race F1 GP Spanyol 2026: Kimi Antonelli Tercepat Kalahkan Max Vestappen
Hasil Race F1 GP Spanyol 2026: Kimi Antonelli Tercepat Kalahkan Max Vestappen (Instagram/@mercedesamgf1)
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JAKARTA - Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli, berhasil menjuarai race F1 GP Spanyol 2026, Minggu (13/9/2026). Kemenangannya ini memperkokoh posisinya di puncak klasemen sementara F1 2026. 

1. Kimi Antonelli Juara

Sirkuit Madring Sur menggelar balapan F1 pertamanya pada musim ini. Balapan tersebut berlangsung alot sejak awal. 

Andrea Kimi Antonelli berhasil menahan laju Max Verstappen untuk semakin memperkokoh posisinya dalam perebutan gelar juara Formula 1 musim 2026.

Pemimpin klasemen kejuaraan ini meraih kemenangan kedelapannya dari 14 balapan musim ini. Hasil ini sekaligus memperlebar keunggulan poin atas rekan setimnya di Mercedes, George Russell, menjadi selisih besar 81 poin dengan sembilan balapan tersisa.

Lando Norris melengkapi podium di posisi ketiga setelah pertarungan sengit dengan Verstappen. Namun, sang juara dunia bertahan harus menyesali momen munculnya virtual safety car serta pit stop yang kacau dari McLaren, yang membuat kemenangan lepas dari genggamannya.

Kimi Antonelli di F1 GP Spanyol 2026 (Instagram/@mercedesamgf1)
Kimi Antonelli di F1 GP Spanyol 2026 (Instagram/@mercedesamgf1)

Melansir Crash, Minggu, pembalap asal Inggris itu tampak memegang kendali di tahap awal balapan. Namun, situasi berubah drastis ketika insiden yang dialami Lance Stroll memicu virtual safety car dan McLaren melewatkan kesempatan untuk melakukan pit stop bagi pembalap andalannya yang saat itu memimpin lomba.

Saat pembalap yang memulai dari pole position itu akhirnya masuk ke pit, kondisi lintasan sudah kembali normal (bendera hijau), sehingga memberikan keuntungan besar dalam hal waktu balapan bagi para rival yang sebelumnya telah melakukan pit stop. Proses pit stop yang sangat lambat semakin memperparah situasi bagi Norris, yang kemudian posisinya melorot jauh ke belakang.

Charles Leclerc memimpin sebagian besar jalannya balapan setelah bertahan lama menggunakan ban hard sebelum akhirnya turun ke posisi keempat saat ia melakukan satu-satunya pit stop di fase akhir balapan.

 

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