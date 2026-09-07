Charles Leclerc Sempat Alami Gangguan Penglihatan Usai Kecelakaan Parah di F1 GP Italia 2026

Charles Leclerc sempat mengalami gangguan penglihatan imbas kecelakaan parah di F1 GP Italia 2026 (Foto: Instagram/@scuderiaferrari)

MONZA – Charles Leclerc mengalami kecelakaan parah pada lap 2 balapan F1 GP Italia 2026. Usai menabrak tembok pembatas dalam kecepatan tinggi, penglihatannya ternyata sempat terganggu!

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Mobil Charles Leclerc meluncur dan menabrak pembatas di F1 GP Italia 2026 (Foto: X/@F1)

Mobil pengaman hingga bendera merah langsung berkibar usai Leclerc menabrak tembok pembatas di luar tikungan Parabolica di Sirkuit Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italia, Minggu 6 September 2026 malam WIB. Untungnya, ia pun keluar dari mobilnya dalam kondisi relatif baik-baik saja.

Tapi, tak lama setelah berada di posisi yang aman, Leclerc terlihat terduduk lemas. Marshal sampai harus menghampirinya untuk mengecek kondisi pembalap asal Monaco tersebut.

Betapa tidak, Leclerc menabrak tembok dalam kecepatan tinggi dengan dampak sebesar 60G! Ia beruntung bisa keluar dari jet daratnya tanpa cedera berarti meski sempat alami gangguan penglihatan.

“Saya baik-baik saja. Hanya sedikit (gangguan) penglihatan saja di awal. Penglihatan di mata kanan saya tidak baik. Tapi, sekarang semua baik-baik saja,” kata Leclerc, dinukil dari Crash, Senin (7/9/2026).