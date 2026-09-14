Tim Bulu Tangkis Indonesia Langsung Geber Latihan Hadapi Asian Games 2026 Setibanya di Tokyo

Tim Bulu Tangkis Indonesia Langsung Geber Latihan Hadapi Asian Games 2026 Setibanya di Tokyo (Dok KBRI Tokyo)

JAKARTA - Tim bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games 2026 tiba di Bandara Narita, Tokyo, pada Minggu (13/9/2026). Setibanya di Jepang, tim bulu tangkis Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Tokyo sebelum ke Nagoya untuk bertanding di Asian Games 2026.

1. Tiba di Tokyo

Delegasi tim bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games 2026 tiba Tokyo dengan disambut Tim KBRI Tokyo. Delegasi Tim Bulutangkis Indonesia ini tiba pada pukul 07.25 waktu setempat dengan menggunakan pesawat JL726.

Dari 48 orang delegasi, 20 di antaranya atlet, 6 pelatih, dan 2 ofisial yang dipimpin Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (Kabid Binpres PBSI)/Manager Tim Bulutangkis Indonesia, Eng Hian. Sekretaris Ketiga pada Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo Zharifah Raihanah Shiddiq menyambut kedatangan tim bulu tangkis Indonesia.

Selain di Bandara Narita, sebanyak 19 orang delegasi Tim Bulutangkis Indonesia tiba di bandara Haneda pada 06.50 waktu setempat dengan menggunaan pesawat NH856.

Tim bulu tangkis Indonesia tiba di Tokyo jelang Asian Games 2026 (Dok KBRI Tokyo)

Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Nurmala Kartini P Sjahrir berharap kontingen Bulutangkis Indonesia dapat sukses membawa harum Merah Putih dalam ajang dunia Asian Games 2026.

“Selamat atas ketibaan tim bulu tangkis Indonesia di Jepang. Optimis selalu raih sukses kemenangan dalam ajang Asian Games 2026 dengan tampilan permainan terbaik. Bawa harum nama Merah Putih. KBRI Tokyo dan segenap warga Indonesia di Jepang dan tanah air senantiasa iringi doa tulus buat perjuangan teman-teman atlet semua. Selamat bertanding!” kata Dubes Kartini, dalam keterangannya, Minggu (13/9/2026).

Sementara itu, Kabid Binpres PBSI/Manager Tim Bulu Tangkis Indonesia, Eng Hian menjelaskan, para atlet akan menjalani pemusatan latihan di Tokyo sebelum bertolak ke Nagoya.

“Puji syukur Tim Indonesia sudah tiba di Tokyo dengan selamat. Selama 4 hari kami akan jalani dulu pemusatan latihan di Tokyo sebelum kita bertolak ke Nagoya. Harapan kami tentunya anak-anak bisa lebih beradaptasi dalam menghadapi Asian Games," ujar Eng Hian.

2. Target Emas

Ia mengatakan, tim bulu tangkis Indonesia bakal berusaha untuk mencapai target emas yang ditetapkan.