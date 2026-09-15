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Menatap Asian Games 2026, Leo/Daniel Bertekad Penuhi Target Medali

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |08:36 WIB
Menatap Asian Games 2026, Leo/Daniel Bertekad Penuhi Target Medali
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)
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JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, berambisi menebus hasil kurang memuaskan pada edisi sebelumnya agar tidak kembali terhenti di babak 16 besar. Hal itu demi memenuhi target medali di ajang Asian Games 2026.

Saat ini Tim bulutangkis Indonesia terus mematangkan diri dengan berlatih di NTT Central Training Center, Chofu, Tokyo. Arena ini adalah markas dari klub bulutangkis Jepang, NTT East.

1. Pemusatan Latihan di Jepang

Leo/Daniel menyambut Asian Games kedua mereka dengan lebih berani dan siap sepenuhnya. Mereka pun akan berusaha mempersembahkan prestasi untuk Indonesia.

"Hari ini latihannya cukup baik, programnya masih maintain latihan kami yang di Indonesia kemarin. Suasana di sini enak dan kebersamaan timnya mulai terbangun. Semoga terus positif dari hari ke hari," ungkap Daniel dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/9/2026).

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)

"Kegagalan di Asian Games Hangzhou, kami jadikan pelajaran dan pengalaman. Kami harus perbaiki kesalahan, jangan diulangi lagi. Di Nagoya nanti kami harus tampil lebih berani," timpal Leo.

 

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