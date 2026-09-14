Misi Bawa Pulang Emas Asian Games 2026, Tim Bulu Tangkis Indonesia TC di Tokyo

JAKARTA - Kontingen bulu tangkis Indonesia ditargetkan dapat meraih 1 medali emas pada ajang Asian Games 2026. PBSI pun berusaha memenuhi target yang sudah ditetapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Demi mencapai target itu, kontingen bulu tangkis Indonesia langsung menjalani pemusatan latihan setibanya di Tokyo pada Minggu (13/9/2026). Jonatan Christie dan kawan-kawan akan menjalani 4 hari pemusatan latihan.

"Selama 4 hari kami akan jalani dulu pemusatan latihan di Tokyo sebelum kita bertolak ke Nagoya. Harapan kami tentunya anak-anak bisa lebih beradaptasi dalam menghadapi Asian Games," ujar Kabid Binpres PBSI/Manager Tim Bulu Tangkis Indonesia, Eng Hian, dikutip Senin (14/9/2026).

Ia mengatakan, tim bulu tangkis Indonesia bakal berusaha untuk mencapai target emas yang ditetapkan.

"Target seperti yang disampaikan Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) adalah 1 medali emas. Target ini menjadi tantangan buat kita, tapi tentunya usaha dan kebersamaan tim yang lebih penting untuk mencapai target tersebut,” ujar Eng Hian.

Tim bulu tangkis Indonesia tiba di Tokyo jelang Asian Games 2026 (Dok KBRI Tokyo)

Pada Asian Games 2026, tim bulu tangkis Indonesia diperkuat 20 pemain. Berikut daftarnya :