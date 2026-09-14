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HOME SPORTS MOTOGP

Ini Penyebab Marco Bezzecchi Terjatuh saat MotoGP San Marino 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |04:15 WIB
Ini Penyebab Marco Bezzecchi Terjatuh saat MotoGP San Marino 2026
Ini Penyebab Marco Bezzecchi Terjatuh saat MotoGP San Marino 2026 (Instagram/@marcobez72)
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JAKARTA - Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, terjatuh pada race MotoGP San Marino 2026, Minggu (13/9/2026). Pembalap asal Italia itu pun mengungkap alasan dirinya crash pada lap pertama itu. 

1. Marco Bezzecchi Jatuh

Marco Bezzecchi memimpin di awal balapan. Namun, ia terjatuh di Tikungan 13 pada lap pertama. 

"Sayangnya, segalanya berjalan lancar, tetapi saya melakukan kesalahan di Tikungan 13 dan kehilangan kendali roda depan," ujar Bezzecchi usai kecelakaan tersebut, melansir Crash, Senin (14/9/2026).

Marco Bezzecchi di MotoGP San Marino 2026 (Instagram Aprilia)
Marco Bezzecchi di MotoGP San Marino 2026 (Instagram Aprilia)

Ia menepis anggapan dirinya tertekan untuk menang di kandang sendiri. "Tidak. Saat Anda memulai dari posisi pertama, Anda pasti ingin menang. Tidak masalah apakah itu di Misano atau bukan," ucapnya.

Bezzecchi menambahkan, motornya sempat sedikit tidak stabil saat melewati rangkaian tikungan kanan berkecepatan tinggi menuju Tikungan 13. Hingga akhirnya, ia  keluar dari jalur balap ideal saat memasuki zona pengereman.

"Tentu saja, saat tangki bahan bakar penuh, Anda harus mengatur titik pengereman dengan sedikit lebih baik," ucapnya.

 

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