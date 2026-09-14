Kisah Marc Marquez Ketinggalan 102 Poin dari Marco Bezzecchi, Kini Puncaki Klasemen Sementara MotoGP 2026!

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, membuat lonjakan performa luar biasa di MotoGP 2026. Sempat ketinggalan 102 poin dari Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), The Baby Alien -julukan Marc Marquez- kini memuncaki klasemen sementara MotoGP 2026!

Marc Marquez memang tidak mengawali musim dengan baik. The Baby Alien sempat tersendat di tujuh race awal MotoGP 2026, yang mana hanya mengoleksi 71 poin dalam periode tersebut.

Saat itu, ia terpaut 102 poin dari Marco Bezzecchi yang duduk manis di puncak klasemen dengan 173 angka. Setelah hanya finis ketujuh di MotoGP Italia 2026 yang digelar di Sirkuit Mugello, Marc Marquez menyebut gelar juara MotoGP 2026 bukan lagi bidikannya.

"Saya berada di sini (Mugello) karena ingin memperpanjang usia balapan saya. Hanya saja, memang tahun ini saya tidak enjoy," kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari laman resmi MotoGP pada awal Juni 2026.

"Tahun lalu saya sangat enjoy. Jadi saya ingin mencoba (comeback di Mugello). Tapi kemudian, mari kita lihat bagaimana kondisi fisik saya dalam beberapa pekan ke depan," lanjut Marc Marquez.

1. Bangkit di Race Selanjutnya

Setelah finis ketujuh di Italia, Marc Marquez langsung bangkit di seri kedelapan MotoGP 2026 yang berlangsung di Sirkuit Balaton Park, Hungaria. Bermain di kandang sendiri, Marc Marquez keluar sebagai pemenang!