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PBVSI Lepas Kontingen Voli Indonesia ke Asian Games 2026, Targetkan 1 Emas

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |19:09 WIB
PBVSI Lepas Kontingen Voli Indonesia ke Asian Games 2026, Targetkan 1 Emas
PBVSI Lepas Kontingen Voli Indonesia ke Asian Games 2026, Targetkan 1 Emas (Dok PBVSI)
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JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) melepas timnas voli pantai putra dan voli indoor putri ke Asian Games 2026. PP PBVSI menargetkan satu medali emas dalam Asian Games 2026.

1. PBVSI Lepas Kontingen Indonesia

Ajang ini akan berlangsung di Aichi-Nagoya, Jepang, 19 September hingga 4 Oktober 2026.  Timnas voli pantai putra ditargetkan medali emas dan voli indoor putri diharapkan dapat berada di posisi lima besar.

Ketua Umum PP PBVSI, Imam Sudjarwo be harap Timnas Voli Pantai Putra dapat mencapai target dengan persiapan yang sudah cukup matang. Tim ktu beranggotakan Bintang Akbar/Sofyan Rachman Efendi, Imam Ahmad Faisal/Fairuz Bayhaqly.

“Hari ini kami melepas dua tim nasional, yang satu timnas putri indoor, kemudian yang kedua kami melepas timnas putra voli pantai untuk berlaga di event internasional, yaitu Asian Games 2026,” ujar Imam dalam pelepasan di Sentul Bogor, Minggu (13/92026).

“Yang pertama, untuk voli pantai putra, target kami diharapkan bisa membawa pulang emas. Kami menargetkan emas. Mudah-mudahan Bintang dan Sopian, dengan berbagai pengalaman yang hebat itu, bisa menang di sana,” tambahnya.

Dari sektor voli putri juga akan tampil tim terbaik yang bakal dipimpin langsung oleh Marcos Sugiyama. Pelatih asal Jepang itu telah memilih 12 nama terbaik yang akan dibawa pada event multi event antarnegara Asia tersebut.

“Persiapan kami sudah 100 persen, semua tahu tim ini dibentuk dengan proses persiapannya sudah panjang. Sejak ada AVC Cup, kemudian SEA V Cup serta AVC Continental, dan bahkan ada laga uji coba melawan Korea Selatan,” kaya Imam.

 

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