Sambut Asian Games 2026, Leo/Daniel Tak Ingin Ulangi Kegagalan 2022

JAKARTA - Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, tidak mau gagal dalam Asian Games 2026. Pasalnya, dalam edisi sebelumnya, pasangan tersebut hanya mampu melaju sampai babak 16 besar.

Saat ini tim bulutangkis Indonesia terus mematangkan diri dengan berlatih di NTT Central Training Center, Chofu, Tokyo. Arena ini adalah markas dari klub bulutangkis Jepang, NTT East.

Leo/Daniel menyambut Asian Games2026 kedua mereka dengan lebih berani dan siap sepenuhnya. Mereka pun akan berusaha mempersembahkan prestasi untuk Indonesia.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)

"Hari ini latihannya cukup baik, programnya masih maintain latihan kami yang di Indonesia kemarin. Suasana di sini enak dan kebersamaan timnya mulai terbangun. Semoga terus positif dari hari ke hari," ungkap Daniel dalam keterangannya.

"Kegagalan di Asian Games Hangzhou, kami jadikan pelajaran dan pengalaman. Kami harus perbaiki kesalahan, jangan diulangi lagi. Di Nagoya nanti kami harus tampil lebih berani," tutur Leo.