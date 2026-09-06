Imbas Erupsi Gunung Anak Krakatau, Rute Pulang Persija Jakarta Harus Memutar via Yogyakarta

Kepulangan Persija Jakarta dari Samarinda harus melalui rute berputar karena erupsi Gunung Anak Krakatau (Foto: Instagram/@persija)

KEPULANGAN Persija Jakarta dari Samarinda, Kalimantan Timur, harus mengambil rute berbeda imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Mereka harus memutar via Balikpapan dan Yogyakarta!

Menteri Perhubungan (Menhub RI), Dudy Purwagandhi, telah menutup sebanyak enam bandara yakni Soekarno-Hatta (Tangerang), Raden Inten II (Lampung), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Pondok Cabe (Tangerang Selatan), Budiarto (Curug, Tangerang), dan Husein Sastranegara (Bandung).

1. Samarinda

Persija ikut terdampak erupsi gunung yang terletak di perairan Selat Sunda tersebut. Macan Kemayoran diketahui baru saja melangsungkan pertandingan pekan pertama Super League 2026-2027 melawan Borneo FC.

Pertandingan itu digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu 5 September 2026. Pasukan Shin Tae-yong berhasil merebut kemenangan dengan skor tipis 1-0 lewat gol Alexander Jeremejeff (45+1').

2. Rute Berputar

Persija yang bermarkas di Jakarta semestinya berangkat dari Samarinda dan mendarat di Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Erupsi Gunung Anak Krakatau membuat tim pulang ke Ibu Kota dengan rute berputar.

Media Officer Persija Jakarta, Kukuh Wahyudi mengungkapkan, perjalanan tim mengalami perubahan signifikan. Persija akan melalui perjalanan dari Samarinda menuju Balikpapan, Kalimantan Timur, terlebih dahulu.