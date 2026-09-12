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Hasil Sprint Race MotoGP San Marino 2026: Marc Marquez Menang Lagi, Marco Bezzecchi Runner-up

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |20:50 WIB
Hasil Sprint Race MotoGP San Marino 2026: Marc Marquez Menang Lagi, Marco Bezzecchi Runner-up
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
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MISANO – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez berhasil memenangkan sprint race MotoGP San Marino 2026. Rider asal Spanyol tersebut tampil spartan sejak awal balapan untuk meredam perlawanan sengit dari para rival di Sirkuit Misano, Italia, pada Sabtu (12/9/2026) malam WIB.

Jalannya Sprint Race

Memulai balapan dari grid ideal, Marquez langsung merebut holeshot selepas lampu padam dan memimpin jalannya lomba. Sang juara MotoGP 2025 itu sempat berupaya melarikan diri, meski tekanan besar perlahan mulai mendekat dari barisan depan.

Pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi juga tampil impresif setelah mengamankan posisi start terdepan. Rider asal Italia tersebut sempat memangkas selisih waktu hingga mendekati sang pemimpin balapan pada fase pertengahan sprint race.

Di barisan belakang, perebutan posisi ketiga juga tidak kalah menarik perhatian para penonton yang memadati tribun Misano. Jorge Martin yang membela Aprilia harus berjuang keras sebelum akhirnya mampu mengatasi perlawanan ketat dari Fabio Di Giannantonio.

Perbedaan taktik pemilihan kompon ban belakang menjadi salah satu cerita utama dalam jalannya balapan jarak pendek ini. Marquez secara berani memutuskan memakai ban jenis lunak, sementara Bezzecchi memilih opsi kompon medium yang dinilai lebih stabil untuk jarak jauh.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Meski menghadapi tantangan daya tahan ban, Marquez tetap mampu menjaga keunggulan ritme balapnya secara konsisten. Memasuki dua lap terakhir, pembalap Spanyol itu bahkan mencatatkan waktu putaran tercepat untuk memastikan kemenangan keenamnya musim ini.

Insiden kecil turut mewarnai jalannya balapan ketika Fabio Quartararo mengalami kecelakaan di tikungan 14 akibat senggakan saat mencoba melewati Diogo Moreira. Sementara itu, Fermin Aldeguer dan Pedro Acosta sempat bersenggolan di chicane pertama sebelum Alex Marquez memanfaatkan situasi tersebut untuk naik ke posisi kelima.

 

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