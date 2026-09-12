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Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar Sprint Race GP San Marino 2026: Marc Marquez Pangkas Jarak dengan Jorge Martin

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |22:08 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar Sprint Race GP San Marino 2026: Marc Marquez Pangkas Jarak dengan Jorge Martin
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
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PERSAINGAN perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 semakin memanas usai rampungnya sesi Sprint Race GP San Marino 2026 di Sirkuit Misano, Italia, Sabtu (12/9/2026) malam WIB. Keberhasilan pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez memenangkan sesi sprint race, membuatnya kini semakin deka ke puncak klasemen!

1. Marquez Pepet Martin

Gara-gara kemenangan Marquez itu, rider Aprilia Racing, Jorge Martin yang masih memimpin klasemen sementara, kini harus merasakan jarak keunggulannya terpangkas drastis. Martin tepatnya hanya unggul 14 poin saja dari rival terdekatnya berkat tambahan poin di Misano.

Posisi kedua klasemen kini ditempati oleh Marc Marquez yang tampil luar biasa sepanjang balapan jarak pendek GP San Marino tersebut. Kemenangan keenam kalinya musim ini membuat pembalap Ducati Lenovo tersebut mengoleksi total 249 poin.

Marco Bezzecchi yang tampil impresif di hadapan publik pendukungnya sendiri sukses mengamankan podium kedua. Raihan gemilang dari pole position tersebut sekaligus mendongkrak posisinya di peringkat ketiga dengan raihan 241 poin.

Tiga pembalap teratas saat ini hanya terpaut selisih 22 poin saja di tangga klasemen sementara. Situasi ini membuka peluang lebar bagi siapa pun untuk memimpin perebutan takhta tertinggi pada Minggu malam.

Marc Marquez vs Marco Bezzecchi di MotoGP 2026

2. Makin Sengit

Di belakang kelompok tiga besar, Fabio Di Giannantonio bercokol di peringkat keempat dengan koleksi 214 poin. Ia unggul tipis atas Ai Ogura dan Pedro Acosta yang masing-masing menempati posisi kelima dan keenam klasemen sementara.

 

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