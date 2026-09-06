Sports Day Hybrid Padukan Olahraga dan Fashion untuk Gali Potensi Anak

Anak-anak perlu diajarkan arti olahraga dan kompetisi sejak dini (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

AKTIVITAS olahraga dan fashion dipadukan dalam satu ajang melalui Bohopanna Sports Day Hybrid 2026. Kegiatan ini digelar untuk mengenalkan olahraga sekaligus menggali potensi anak sejak usia dini.

Bohopanna Sports Day Hybrid 2026 berlangsung di KYZN BSD, Tangerang, Banten, Minggu (6/9/2026). Acara diawali dengan peragaan koleksi pakaian olahraga terbaru Bohopanna untuk anak usia 4 hingga 14 tahun.

Beragam outfit olahraga diperagakan secara bergantian dengan mengedepankan desain sekaligus kenyamanan. Koleksi tersebut menggunakan teknologi yang dirancang untuk menunjang aktivitas olahraga anak.

Di antaranya Genuine Dry-fit Technology yang membantu mengelola penyerapan keringat serta UV Protection untuk memberikan perlindungan dari paparan sinar matahari. Co-Founder Bohopanna, Devy Natalia mengatakan, peragaan busana tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan koleksi dan teknologi tersebut kepada masyarakat.

"Jadi kami ingin memperlihatkan koleksi-koleksi kami, lalu range umurnya, modelnya apa saja, warnanya apa saja, bisa untuk cabor (cabang olahraga) apa saja," ujar Devy kepada awak media, Minggu (6/9/2026).

1. Kompetisi Mini

Tak hanya peragaan busana, Bohopanna Sports Day Hybrid 2026 juga menghadirkan berbagai aktivitas olahraga dan kompetisi mini untuk anak. Dengan didampingi orang tua dan pelatih, anak-anak mendapat kesempatan mencoba sejumlah cabang olahraga.

Beberapa di antaranya bola basket, sepakbola, tenis, hingga padel. Aktivitas tersebut menjadi kesempatan bagi anak untuk mengenal berbagai olahraga sekaligus merasakan pengalaman berkompetisi sejak usia dini.