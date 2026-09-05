Hasil Latihan Bebas 2 F1 GP Italia 2026: George Russell Tercepat, Charles Leclerc Kedua!

MONZA – Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, George Russell, berhasil keluar sebagai yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua (FP2) Formula One (F1) GP Italia 2026 di Sirkuit Monza, Italia. Russell mencatatkan waktu terbaik untuk mengamankan posisi puncak di hadapan para rivalnya.

Pertandingan F1 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Dalam sesi simulasi kualifikasi ban lunak tersebut, Russell unggul tipis 0,120 detik atas pebalap Ferrari, Charles Leclerc, yang harus puas berada di tempat kedua.

Sementara itu, rekan setim Russell yang juga memimpin klasemen pembalap F1 2026, Andrea Kimi Antonelli, menempati posisi ketiga tercepat.

Meski tampil kompetitif, Antonelli dipastikan harus memulai balapan hari Minggu dari barisan paling belakang akibat penalti pergantian komponen mesin baru. Hukuman penalti yang diterima pebalap muda asal Italia ini memberikan peluang besar bagi Russell untuk memangkas selisih 59 poin di klasemen sementara.

George Russell. (Foto: Instagram/mercedesamgf1)

1. Persaingan Ketat di Barisan Depan

Di belakang tiga besar, pembalap Tim McLaren Lando Norris mengamankan posisi keempat, unggul tipis atas juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton yang berada di tempat kelima untuk Ferrari.

Rekan setim Norris, Oscar Piastri, melengkapi posisi enam besar, diikuti oleh penampilan impresif dari duo Racing Bulls yaitu Arvid Lindblad di posisi ketujuh dan Ollie Bearman di tempat kedelapan.