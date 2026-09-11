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HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Kuasai Latihan Bebas Seri San Marino?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |07:20 WIB
Jadwal MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Kuasai Latihan Bebas Seri San Marino?
Simak jadwal MotoGP 2026 hari ini di Misano Adriatico (Foto: Facebook/MotoGP)
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MISANO ADRIATICO – Jadwal MotoGP 2026 hari ini sudah diketahui. Akankah Marc Marquez menguasai latihan bebas seri San Marino?

Seri ke-14 MotoGP 2026 siap digelar pekan ini. Balapan bertajuk MotoGP San Marino 2026 itu dihelat di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia, 11-13 September.

1. Kemenangan Ganda

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Di seri sebelumnya, Marquez berhasil mencatatkan kemenangan ganda di Sprint Race dan balapan utama MotoGP Aragon 2026. Berkat hasil positif itu, ia naik ke posisi 2 klasemen sementara.

Marquez mengoleksi 237 poin atau berjarak hanya 19 angka dari sang pemuncak klasemen MotoGP 2026, Jorge Martin. Dengan 9 seri tersisa, termasuk di Misano, segalanya masih mungkin terjadi.

Apalagi, musim lalu, Marquez sukses mencatatkan kemenangan ganda di Sirkuit Misano World. Trekini memang salah satu yang sering dimenangi pembalap asal Spanyol tersebut.

Bukan tidak mungkin pula Marquez akan kembali menang di Misano. Apalagi, ia akan berlaga di sirkuit yang sering dianggap sebagai rumah kedua bagi Ducati Corse.

 

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