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HOME SPORTS MOTOGP

Alex Rins Putuskan Pensiun dari Balap Motor Usai MotoGP 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |02:04 WIB
Alex Rins Putuskan Pensiun dari Balap Motor Usai MotoGP 2026
Alex Rins Putuskan Pensiun dari Balap Motor Usai MotoGP 2026 (Instagram/@alexrins)
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JAKATA - Pembalap Monster Energy Yamaha MotoGP, Alex Rins, mengumumkan akan meninggalkan MotoGP dan mundur dari balap motor pada akhir musim 2026. 

1. Alex Rins Pensiun

Nama Alex Rins sempat dikaitkan dengan kepindahan ke WorldSBK. Namun, pembalap berusia 33 tahun itu menepis kemungkinan tersebut setelah memutuskan mengejar proyek berbeda, yang menurutnya belum siap untuk diumumkan.

"Saya tidak akan pindah ke Superbike tahun depan," ujar Rins, melansir laman MotoGP, Jumat (11/9/2026). 

"Saya memiliki dua opsi di sana. Saya sangat berterima kasih kepada mereka karena mereka cukup tertarik pada saya. Namun, saya menemukan hal lain yang jauh lebih memotivasi saya," katanya.

"Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa balapan lalu, ada proyek yang sangat menarik di benak saya yang belum bisa saya ungkapkan karena belum 100% rampung."

Rins mengawali kiprahnya di MotoGP bersama Suzuki setelah sukses dalam kategori junior, ketika dia menjadi runner-up kelas Moto3 dan Moto2. Ia kemudian mencatatkan enam kemenangan Grand Prix dan 18 kali naik podium.

Menyusul mundurnya Suzuki dari MotoGP, Rins bergabung dengan LCR Honda dan meraih kemenangan di GP Amerika hanya pada balapan ketiganya bersama tim tersebut. Musimnya pada 2023 sangat terganggu akibat cedera kaki parah yang dialaminya di Mugello.

Ia kemudian pindah ke tim pabrikan Yamaha, tempatnya menghabiskan tiga musim terakhir.

 

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Topik Artikel :
Alex Rins MotoGP MotoGP 2026
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