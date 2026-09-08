Kisah Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Eks Ganda Putra Indonesia yang Bikin Legenda Malaysia Iri Setengah Mati

PEBULU Tangkis Mohammad Ahsan memang sudah pensiun, namun ceritanya saat masih bermain masih banyak yang menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah fakta Ahsan dan partner-nya, Hendra Setiawan, diidolakan fans bulu tangkis Malaysia.

Nama besar Ahsan bersama pasangannya, Hendra Setiawan, ternyata memiliki tempat istimewa di mata publik negeri jiran. Kecintaan mendalam tersebut bahkan pernah diungkapkan secara terbuka oleh salah satu legenda bulu tangkis Malaysia, Tan Boon Heong.

Melalui kanal YouTube pribadinya, Tan Boon Heong menceritakan bagaimana masyarakat Malaysia begitu mengidolakan gaya permainan pasangan berjuluk The Daddies itu. Ia bahkan mengaku selalu mengikuti setiap pertandingan Ahsan dan Hendra karena menganggap kualitas mereka berbeda dari pemain era modern.

1. Kekaguman Legenda Malaysia

"Di Malaysia sekarang banyak orang suka melihat kalian (Ahsan/Hendra) main, saya saja mengikuti setiap kali kalian main, karena kalian beda dengan pemain zaman sekarang," ucap Tan Boon Heong dalam video tersebut.

Penyebab utama Ahsan dan Hendra begitu dicintai di Malaysia adalah konsistensi luar biasa yang mereka tunjukkan di usia yang tidak lagi muda. Di tengah gempuran pasangan-pasangan muda yang bertenaga, ketenangan dan teknik matang mereka tetap mampu berbicara banyak di level atas.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. PBSI

"Saya selalu melihat kalau kalian main. Fans-fans pun mendukung kalian, karena memang banyak orang yang respek dengan Ahsan/Hendra, umur segini masih main," timpal Tan Boon Heong yang sudah gantung raket sejak 2015 lalu.

2. Keputusan Pensiun dari Panggung Profesional

Setelah menorehkan tinta emas dan menjadi teladan bagi para junior di Pelatnas PBSI, babak baru kini dijalani oleh Mohammad Ahsan. Ia resmi mengakhiri perjalanan panjangnya di dunia bulu tangkis profesional bersama Hendra Setiawan pada Januari 2025 di ajang Indonesia Masters.